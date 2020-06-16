«Герои пера»: Журналистов, рассказывающих о добре, наградят на онлайн-церемонии

«Герои пера» - так называется премия, которую уже в третий раз вручат журналистам, пишущим о социальной ответственности и благотворительности.

Лауреаты премии этого года будут объявлены 18 июня. Церемония награждения впервые пройдёт полностью в онлайн-режиме. Помимо финалистов и победителей конкурса в ней примут участие представители благотворительных фондов и волонтерских организаций, общественные деятели, известные журналисты, актеры и музыканты.

Во время церемонии также пройдет онлайн-марафон в поддержку некоммерческих организаций. Ведь во время пандемии коронавируса многим из них пришлось непросто:

- Деятельность некоммерческих организаций, возможно, как никогда нуждается в поддержке. Помощь нужна самым разнообразным категориям граждан, а также экологическим проектам, инициативам по охране животных. Средства массовой информации – лучшие проводники этой миссии. Поэтому конкурс «Герои пера» приобрел еще большую актуальность, ведь он объединяет множество региональных СМИ, а значит у нас есть возможность осветить работу НКО по всей стране, - считает исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

Всего в этом году на конкурс пришло более 660 заявок от 221 СМИ страны. В шорт-лист вошли 47 работ СМИ из 33 городов России. В их числе - победители региональных этапов из Астрахани, Ростова-на-Дону, Челябинска и Дальнего Востока.

Напомним, премию «Герои пера» с 2018 года вручает АНО Центр социальных проектов «Быть человеком». Она стала логичным продолжением другого проекта организации - премии "Героям быть!". Ее каждый год вручают простым труженикам, обычным людям, совершившим бескорыстные, героические поступки.

Организаторы премий хотят сделать так, чтобы о добрых делах узнавало как можно больше людей. Цель конкурса «Герои пера» – поощрение СМИ, пишущих на социальную тематику, развитие волонтерства и корпоративной социальной ответственности, популяризация имиджа человека труда и формирование нравственных ориентиров подрастающего поколения.

Полный список финалистов

Церемония награждения впервые пройдет онлайн

ВАЖНО

Трансляция церемонии награждения премии «Герои пера» будет доступна на сайте конкурса, а также на официальных аккаунтах проекта в Facebook и Одноклассники. Начало в 13.00.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.