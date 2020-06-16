2020-06-16T19:33:53+03:00
Общество

«Герои пера»: Журналистов, рассказывающих о добре, наградят на онлайн-церемонии

Цель конкурса - поддержать журналистов и СМИ, которые продвигают идеи социальной ответственности и благотворительности
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Премию «Герои пера» с 2018 года вручает АНО Центр социальных проектов «Быть человеком»Премию «Герои пера» с 2018 года вручает АНО Центр социальных проектов «Быть человеком»Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

«Герои пера» - так называется премия, которую уже в третий раз вручат журналистам, пишущим о социальной ответственности и благотворительности.

Лауреаты премии этого года будут объявлены 18 июня. Церемония награждения впервые пройдёт полностью в онлайн-режиме. Помимо финалистов и победителей конкурса в ней примут участие представители благотворительных фондов и волонтерских организаций, общественные деятели, известные журналисты, актеры и музыканты.

Во время церемонии также пройдет онлайн-марафон в поддержку некоммерческих организаций. Ведь во время пандемии коронавируса многим из них пришлось непросто:

- Деятельность некоммерческих организаций, возможно, как никогда нуждается в поддержке. Помощь нужна самым разнообразным категориям граждан, а также экологическим проектам, инициативам по охране животных. Средства массовой информации – лучшие проводники этой миссии. Поэтому конкурс «Герои пера» приобрел еще большую актуальность, ведь он объединяет множество региональных СМИ, а значит у нас есть возможность осветить работу НКО по всей стране, - считает исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

Всего в этом году на конкурс пришло более 660 заявок от 221 СМИ страны. В шорт-лист вошли 47 работ СМИ из 33 городов России. В их числе - победители региональных этапов из Астрахани, Ростова-на-Дону, Челябинска и Дальнего Востока.

Напомним, премию «Герои пера» с 2018 года вручает АНО Центр социальных проектов «Быть человеком». Она стала логичным продолжением другого проекта организации - премии "Героям быть!". Ее каждый год вручают простым труженикам, обычным людям, совершившим бескорыстные, героические поступки.

Организаторы премий хотят сделать так, чтобы о добрых делах узнавало как можно больше людей. Цель конкурса «Герои пера» – поощрение СМИ, пишущих на социальную тематику, развитие волонтерства и корпоративной социальной ответственности, популяризация имиджа человека труда и формирование нравственных ориентиров подрастающего поколения.

Полный список финалистов

Церемония награждения впервые пройдет онлайн

Церемония награждения впервые пройдет онлайн

ВАЖНО

Трансляция церемонии награждения премии «Герои пера» будет доступна на сайте конкурса, а также на официальных аккаунтах проекта в Facebook и Одноклассники. Начало в 13.00.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пассажиры столичного транспорта продлили более 163 тысяч проездных билетов
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня
Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июня
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров
"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым шёл газ в Украину
Благодарности медикам появятся на городских фасадах Москвы
За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов
Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» из-за санкций США
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права сотрудников на удаленке
В МЧС рассказали, сколько детских лагерей откроют летнюю смену 1 июля
Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса
Больных раком в России после пандемии не станет больше, заверил эксперт
Галапагосскую черепаху, ставшую отцом 800 детёнышей, выпустили на волю
Врачи предупредили об опасности купания в реках и озерах
Как долго будут падать цены на аренду квартир, рассказал эксперт
70% российских регионов откроются для туристов с 1 июля
В Совфеде не выявили положительных результатов тестов на коронавирус
Мишустин назначил Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры
Названо условие возобновления международных перелетов
ФСБ за 10 лет предотвратила 698 террористических преступлений
Производство золота в России выросло на 9,4%
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса у детей
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали