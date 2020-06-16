В период пандемии рабочие специальности стали популярнее дизайна и маркетинга

Объединяющая более 1100 курсов по 25 профессиональным сферам образовательная платформа «Смотри Учись» провела анализ наиболее востребованных тематик и направлений курсов, которые выбирали для себя пользователи в период самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса. Специалисты платформы отметили, что в это время значительно вырос трафик из российских регионов, а самыми популярными стали курсы рабочих и прикладных специальностей. Аналитика проводилась в период с 16 марта по 7 мая текущего года среди более 240 000 пользователей.

С конца марта этого года количество пользователей платформы «Смотри Учись» выросло практически вдвое. При этом самый большой прирост трафика пришелся на Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Новосибирск, Нижний Новгород.

Наиболее популярными курсами в период самоизоляции из-за пандемии стали образовательные программы прикладных специальностей. Первое место у пользователей задал раздел «Заработок на дому», что не удивительно, учитывая ажиотаж на удаленную работу в последние месяцы.

ТОП-8 самых популярных разделов платформы «Смотри Учись» в период карантина составили:

1 место – раздел «Заработок на дому»

2 место – раздел «Строительство и ремонт дома»

3 место – раздел «Ремесла и рукоделия»

4 место – раздел «Иностранные языки»

5 место – раздел «Дизайн и архитектура»

6 место – раздел «Маркетинг и PR»

7 место – раздел «Рабочие специальности»

8 место – раздел «Фотография»

Весьма примечательно, что до пандемии данный топ выглядел совсем по-другому. Так, первые три места занимали разделы «Иностранные языки», «Маркетинг и PR» и «Дизайн и архитектура».

- Подобные значительные изменения в рейтинге популярных курсов мы связываем, в первую очередь, с влиянием коронавируса на экономику и рынок труда, особенно в регионах. На фоне роста регионального трафика, мы видим изменение в запросе пользователей, очевидно, что проблемы с рабочими местами, возникшие в регионах России, вынуждают многих людей перепрофилироваться, пробовать себя в новых профессиональных сферах, - рассказал Управляющий директор платформы «Смотри Учись» Евгений Антипов.

Он отметил, что популярность раздела «Заработок на дому» подтверждает, что людям в период изоляции необходим дополнительный доход, и чтобы освоить новое ремесло они обращаются за соответствующими знаниями и навыками к образовательным онлайн-платформам. В сложившихся обстоятельствах они становятся одним из наиболее эффективных источников дополнительных знаний.

На общем фоне, как отметили представители платформы, выделяется Казань, где пользователи в период изоляции также больше всего проходили курсы про «Заработок на дому», но второе и третье место соответственно заняли разделы «Спорт, йога, танцы» и «Фотография». А вот россияне из Владивостока, Хабаровска и дальневосточных городов чаще всего проходили курсы разделов «Кулинария», «Иностранные языка» и «Ремесла и рукоделия», оставив раздел «Заработок на дому» на четвертом месте.