«Миша отделается очень легко»: Ефремову придумали способ избежать наказания

По поводу смертельной аварии на дороге, устроенной 56-летним актером Михаилом Ефремовым, публично высказались уже многие известные люди. Не осталась в стороне и скандальный блогер Елена Миро. В своем блоге она написала, что артисту, скорее всего, удастся избежать наказания, и он отделается условным сроком. Елена уверена: уголовное дело Ефремова «начнут спускать на тормозах», как только умолкнет поток возмущенных публикаций.

- Я понимаю, что и вы задолбались уже от Ефремова, и мне самой жутко он надоел, но если мы с вами заткнемся, Миша отделается очень легко, - считает Миро.

По ее мнению, все давно привыкли к тому, что «на дорогах власть имущие творят, что хотят, и им за это ничего никогда не бывает». Более того, адвокаты известных людей делают все возможное, чтобы переиначить в глазах общественного мнения истинную суть преступления.

- И с этим пора завязывать. Почему за умышленное убийство сажают, а за умышленное убийство, когда пьяный садится за руль, все так легко отделываются? Будто и не убийство это вовсе, а несчастный случай, трагедия, происшествие — как только не называют подобное преступление, переиначивая понятия! – пишет Миро.

В качестве примера блогер привела публичное обращение театра «Современник», опубликованное на днях. В заявлении по поводу аварии артиста «умышленное убийство» два раза заменено словом «трагедия». По словам Миро, театральные деятели хотят, чтобы скандал утих, и «Мишу спокойно отмазали».

- Готовы ли вы заткнуться? Лично я - нет. Я хочу, чтобы пьяные ДТП с жертвами прекратились. Я хочу, чтобы чиновник, артист или ещё какой «звездун», садясь пьяным за руль знал, что общество его будет судить за умышленное убийство, а не жалостливо говорить, что он «оступился», - написала Миро. Она настаивает, чтобы артисту был вынесен максимально суровый приговор, чтобы «следующий Миша» серьезно задумался, прежде, чем сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Михаил Ефремов в здании Таганского суда во время избрания меры пресечения, 9 июня 2020 г. Фото: пресс-служба суда

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП: авария произошла в районе дома №3 на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением 57-летнего артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургончиком доставки продуктов LADA. Водитель службы доставки, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров был госпитализирован в реанимацию клиники имени Склифосовского, где он умер от многочисленных травм.

Михаил Ефремов в момент ДТП был очень пьян, что подтвердила медицинская экспертиза. Кроме того, в крови артиста обнаружили кокаин и другие запрещенные препараты. Ефремова задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Сейчас артист сидит под домашним арестом. Свою вину Ефремов полностью признал и готов оказать помощь семье погибшего, о чем он заявил в опубликованном им покаянном видео.