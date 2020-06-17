Арктика, о которой можно не только мечтать

Богатство России будет прирастать Сибирью и Северным океаном, предсказал еще в 1763 году Михайло Ломоносов.

Сибирь мы уже активно осваиваем. А вот к Арктике до сих пор примеряемся. Ибо трудно очень. И далеко. И холодно. Однако в новой работе знаменитого журналиста и документалиста Валдиса Пельша «Арктика. Увидимся завтра» именно этот регион показан землей обетованной в будущем, причем совсем недалеком.

Валдис и автор фильма Елена Потанина (студия «ДокуМенталист») побывали в гостях у совместной программы Радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» (fm.kp.ru). Они и рассказали, как создавалась эта удивительная научно-фантастическая лента при поддержке «Росатома» и Русского географического общества (посмотреть ее можно на сайте kp.ru).

Основным средством передвижения на севере станут такие супервездеходы. Их прототипы уже добирались до обоих полюсов земли. Фото: Скриншот видео.

- В августе 2019 года наша съемочная группа отправилась на Северный полюс на одном ледоколе с лучшими юными учеными страны, - вспоминает Елена Потанина. - Их мечты о развитии Арктики мы дополнили рассказом о суперпроектах, которые уже разрабатываются в России.

Судя по этим проектам, будущее, о котором мечтали самые смелые фантасты, вот-вот наступит.

Космодром? Нет - всего лишь региональный порт для заправки кораблей и отдыха туристов, путешествующих по Северному морскому пути. Фото: Скриншот видео.

- Главная арктическая магистраль, которая будет способствовать мощному толчку для всего региона, - Северный морской путь, - считает Валдис Пельш. - Здесь появятся новые и самые мощные в мире атомные ледоколы. С развитием этого пути появятся новейшие порты, аэродромы, инфраструктура, и жизнь людей станет комфортнее и проще.

Появится даже такое чудо, как туристические ледоколы, и прогуляться по полюсу сможет позволить себе любой россиянин.

А это - обыкновенная сельская больница будущего. Самую сложную операцию сделает робот Да Винчи, которым через спутник сможет управлять специалист из любой точки планеты. Фото: Скриншот видео.

Но меня лично поразили в фильме «космические» башни, работающие на атомной энергии, - гигантские жесткие диски величиной с небоскреб для хранения глобальных массивов информации. Почему им место именно на севере? Потому что главная проблема таких хранилищ - охлаждение. А Арктика - великолепный природный холодильник. Такой проект уже есть. И он тоже российский.

Фото: Евгения СЕВРЮКОВА.

ФОТООХОТНИКИ

Читатели продолжают присылать в «Окно в природу» удачно пойманные прекрасные мгновения. Сегодня своим фототрофеем делится Евгения Севрюкова из подмосковных Мытищ:

«Небольшая история об исполнившейся фотомечте. Довольно давно, еще до того, как я начала снимать птиц, мне попалась фотография невероятно красивой птички - варакушки - в одном из московских парков. Существует много подвидов варакушек, они отличаются друг от друга рисунком на грудке и общим тоном окраса. Пятнышко на груди может быть оранжевым, белым, оранжевым с белой каймой, с коричневыми пятнышками.

Долго я мечтала хотя бы ее увидеть. И вот наконец мечта сбылась».

У вас тоже есть замечательное фото дикой природы и рассказ, как оно было сделано? Присылайте на адрес sazonov@kp.ru c пометкой «Фотоохотники».

НЕ ПРОПУСТИ!

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