Парень нашел видео со странным "котом". Но узнав правду о звере удивился
Многие из нас любят зависать в социальных сетях и разных развлекательных платформах с интересными, а порой и завораживающими видео. Так, пользователь Reddit под ником isellem наткнулся на ролик с необычным, но очень милым котом.
Заинтересовавшись необычной породой животного, он решил поинтересоваться у других пользователей ее названием. Однако выяснилось, что зверек на видео вовсе не кот, а соболь. К слову, "пушистик" - настоящая звезда интернета. У животного есть собственный Инстаграм, на который подписано более 235 тысяч человек.
Соболицу зовут Умора, ее хозяйка - Евгения Федорченко. Несколько лет назад девушка забрала ее со зверофермы - места, где держат животных, которые в дальнейшем становятся составляющими дорогих шуб. Женя попыталась спасти хотя бы одного зверька и это ей удалось.
Сама хозяйка заявляет, что начала вести Инстаграм Уморы, чтобы показать людям, что соболи тоже могут стать любимыми питомцами. Также, по мнению девушки, этот вид животных, как и многие другие, заслуживают того, чтобы о них заботились. Кстати, Умора очень любит много играть и обожает котов.
- Наши отношения с Уморой - соболь вечно недоволен, а я убеждаю себя, что не смотря на все, она милашка (ну... где-то в глубине души), - иронизирует девушка в посте в Инстаграме.
«Личность, а не шуба».Умора должна была стать шубой, а стала «личностью». И всё благодаря своей неравнодушной хозяйке!
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Однако родственнику зверушки не повезло и накануне он отправил Уморе предсмертное послание со зверофермы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU