2020-06-17T09:44:36+03:00
Дом. Семья

Парень нашел видео со странным "котом". Но узнав правду о звере удивился

Теперь животное стало звездой социальных сетей [фото, видео]
Юлия КЕКОВА
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Соболица Умора - звезда Инстаграма и любительница активных игр. Фото: ИнстаграмСоболица Умора - звезда Инстаграма и любительница активных игр. Фото: Инстаграм
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Многие из нас любят зависать в социальных сетях и разных развлекательных платформах с интересными, а порой и завораживающими видео. Так, пользователь Reddit под ником isellem наткнулся на ролик с необычным, но очень милым котом.

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В Инстаграме у зверька более 235 тысяч подписчиков
21233 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Заинтересовавшись необычной породой животного, он решил поинтересоваться у других пользователей ее названием. Однако выяснилось, что зверек на видео вовсе не кот, а соболь. К слову, "пушистик" - настоящая звезда интернета. У животного есть собственный Инстаграм, на который подписано более 235 тысяч человек.

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Соболь вместе со своей хозяйкой Евгенией
25799 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Соболицу зовут Умора, ее хозяйка - Евгения Федорченко. Несколько лет назад девушка забрала ее со зверофермы - места, где держат животных, которые в дальнейшем становятся составляющими дорогих шуб. Женя попыталась спасти хотя бы одного зверька и это ей удалось.

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У Уморы каждый день - праздник
21912 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сама хозяйка заявляет, что начала вести Инстаграм Уморы, чтобы показать людям, что соболи тоже могут стать любимыми питомцами. Также, по мнению девушки, этот вид животных, как и многие другие, заслуживают того, чтобы о них заботились. Кстати, Умора очень любит много играть и обожает котов.

- Наши отношения с Уморой - соболь вечно недоволен, а я убеждаю себя, что не смотря на все, она милашка (ну... где-то в глубине души), - иронизирует девушка в посте в Инстаграме.

«Личность, а не шуба».Умора должна была стать шубой, а стала «личностью». И всё благодаря своей неравнодушной хозяйке!

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Однако родственнику зверушки не повезло и накануне он отправил Уморе предсмертное послание со зверофермы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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