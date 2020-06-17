Парень нашел видео со странным "котом". Но узнав правду о звере удивился

Многие из нас любят зависать в социальных сетях и разных развлекательных платформах с интересными, а порой и завораживающими видео. Так, пользователь Reddit под ником isellem наткнулся на ролик с необычным, но очень милым котом.

russian_sable В Инстаграме у зверька более 235 тысяч подписчиков

Заинтересовавшись необычной породой животного, он решил поинтересоваться у других пользователей ее названием. Однако выяснилось, что зверек на видео вовсе не кот, а соболь. К слову, "пушистик" - настоящая звезда интернета. У животного есть собственный Инстаграм, на который подписано более 235 тысяч человек.

russian_sable Соболь вместе со своей хозяйкой Евгенией

Соболицу зовут Умора, ее хозяйка - Евгения Федорченко. Несколько лет назад девушка забрала ее со зверофермы - места, где держат животных, которые в дальнейшем становятся составляющими дорогих шуб. Женя попыталась спасти хотя бы одного зверька и это ей удалось.

russian_sable У Уморы каждый день - праздник

Сама хозяйка заявляет, что начала вести Инстаграм Уморы, чтобы показать людям, что соболи тоже могут стать любимыми питомцами. Также, по мнению девушки, этот вид животных, как и многие другие, заслуживают того, чтобы о них заботились. Кстати, Умора очень любит много играть и обожает котов.

- Наши отношения с Уморой - соболь вечно недоволен, а я убеждаю себя, что не смотря на все, она милашка (ну... где-то в глубине души), - иронизирует девушка в посте в Инстаграме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/745962" frameborder="0"></iframe> «Личность, а не шуба».Умора должна была стать шубой, а стала «личностью». И всё благодаря своей неравнодушной хозяйке!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я личность»: Соболенок по кличке Умора должна была стать шубой, но её выкупила неравнодушная девушка

Однако родственнику зверушки не повезло и накануне он отправил Уморе предсмертное послание со зверофермы (подробности)