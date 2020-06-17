Собаки спасли жизнь профессору, который упал в колодец, спасая кота

Любовь и забота о животных весьма благородное проявление человеческих чувств. Иногда, конечно, кошки и собаки слишком активны, много шалят и попадают в неприятности, из которых без помощи людей точно не обойтись.

Так, в индийском городе Ченнай, штат Тамилнад, 83-летний профессор на пенсии по фамилии Тайр заметил пропажу своего кота. Пожилой мужчина отправился на его поиски и обнаружил животное в 9-метровом колодце.

Чтобы достать своего питомца индиец привязал к веревке лестницу и опустил ее вниз, чтобы животное могло самостоятельно вскарабкаться наверх. Как только "пушистик" оказался поднят со дна конструкции и оказался в безопасности, Тайр, поскользнулся и упал в колодец.

Учитывая обстоятельства и пожилой возраст мужчины, он не придумал ничего лучше, как звать на помощь. Однако каково было его удивление, когда к нему на помощь пришли не люди, а собаки. Своим лаем животные подняли шум и привлекли внимание людей, которые и вызвали спасателей, пишет газета The New Indian Express.

Сообщается, что уровень воды в колодце был около метра, однако долгое прибивание в холодной воде опасно для здоровья человека. К слову, сама операция по спасению профессора прошла успешно. Его удалось поднять со дня колодца используя канат, которым он обмотал себя. По предварительным данным, в результате падения с большой высоты пожилой мужчина не пострадал.

До выхода на пенсию Тайр вел лекции в престижном колледже Лойола. Он также всегда отличался особой любовью к животным.