2020-06-17T11:04:11+03:00
Происшествия

Известный советский фотохудожник умер в больнице, куда был доставлен с перелом бедра

87-летний мужчина неудачно упал у себя дома
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Он начал свою деятельность фотохудожника еще в 1946 годуОн начал свою деятельность фотохудожника еще в 1946 году
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Все случилось в одном из домов по улице Рогова в Москве. В своей квартире 87-летний преподаватель и фотохудожник Борис Быков запнулся и очень неудачно упал, повредив ногу. Боль была слишком сильной для простого ушиба, и Борис Захарович решил обратиться за помощью к врачам. Медики диагностировали у пожилого мужчины перелом бедра с осложнениями.

«В травматологическое отделение был доставлен 87-летний преподаватель Бауманского университета Борис Быков. В результате неудачного падения, пожилой мужчина сильно повредил ногу. Его госпитализировали с переломом правого бедра, который привел к обострению хронических заболеваний. Диагностирована тромбоэмболия легочной артерии. Неделю врачи боролись за жизнь пожилого художника, однако спасти его не удалось - мужчина скончался в больнице», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Борис Захарович Быков - более 50 лет преподавал на кафедре Радиоэлектроники и лазерной техники в МГТУ им. Баумана. Также профессионально занимался фотографией. Он начал свою деятельность фотохудожника еще в 1946 году. Работал преимущественно в репортажных и пейзажных жанрах. Неоднократно выставлялся, печатал свои фотоработы в журналах и книгах. Снимал исключительно на черно-белую пленку, сам обрабатывал и печатал снимки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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