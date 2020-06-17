Петербуржец пришел к директору предприятия за зарплатой с обрезом

В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии успели предотвратить бойню в одной из транспортных компаний города. Ее бывший работник пришел в офис предприятия с требованием к директору выплатить ему задолженности по заработной плате. Для убедительности 52-летний уроженец Мурманска взял с собой обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Оружие уроженец Мурманска хранил незаконно.

Работники компании, увидев вооруженного мужчину, сразу же сообщили об этом в правоохранительные органы.

- Оперативно прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии увидели гражданина, который, покинув здание, уже направлялся к своей припаркованной рядом машине. В момент задержания он попытался избавиться от улик и скрыться от сотрудников вневедомственной охраны, оказав при этом сопротивление. В соответствии с законодательством и складывающейся ситуации к нему применении физическую силу и наручники, - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В дело вовремя вмешались бойцы Росгвардии

Наряд группы задержания передал задержанного сотрудникам территориального отдела полиции. В результате профессиональных действий росгвардейцев, гражданин не успел применить оружие.

Возбуждено уголовное дело "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". По результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия. Прокуратура проводит проверку по факту невыплаты заработной платы.