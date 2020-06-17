2020-06-17T11:11:54+03:00
Происшествия

Петербуржец пришел к директору предприятия за зарплатой с обрезом

В дело вовремя вмешались бойцы Росгвардии, а причины задержки выплат будут выяснять сотрудники прокуратуры
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В результате профессиональных действий росгвардейцев, гражданин не успел применить оружиеВ результате профессиональных действий росгвардейцев, гражданин не успел применить оружие
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В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии успели предотвратить бойню в одной из транспортных компаний города. Ее бывший работник пришел в офис предприятия с требованием к директору выплатить ему задолженности по заработной плате. Для убедительности 52-летний уроженец Мурманска взял с собой обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Оружие уроженец Мурманска хранил незаконно.

Работники компании, увидев вооруженного мужчину, сразу же сообщили об этом в правоохранительные органы.

- Оперативно прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии увидели гражданина, который, покинув здание, уже направлялся к своей припаркованной рядом машине. В момент задержания он попытался избавиться от улик и скрыться от сотрудников вневедомственной охраны, оказав при этом сопротивление. В соответствии с законодательством и складывающейся ситуации к нему применении физическую силу и наручники, - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В дело вовремя вмешались бойцы Росгвардии

В дело вовремя вмешались бойцы Росгвардии

Наряд группы задержания передал задержанного сотрудникам территориального отдела полиции. В результате профессиональных действий росгвардейцев, гражданин не успел применить оружие.

Возбуждено уголовное дело "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". По результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия. Прокуратура проводит проверку по факту невыплаты заработной платы.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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