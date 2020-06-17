2020-06-17T14:00:21+03:00
Спорт

Наполи - Ювентус 17 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Кубка Италии по футболу

Футбол, матч Наполи - Ювентус 17 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 17 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Кубка Италии по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду.Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду.Фото: REUTERS
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Итальянский сезон еще не рестартовал официально - на "разогреве" у Серии А в посткоронавирусной эпохе стоит Кубок Италии. Криштиану Роналду и его одноклубники попытаются выиграть первый трофей итальянского сезона, взяв верх над крепким "Наполи". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Наполи - Ювентус 17 июня 2020.

Статистика личных встреч Наполи - Ювентус 17 июня 2020

Еще ни разу "Наполи" и "Ювентус" не играли между собой в Кубке Италии.

Прогнозы букмекеров на матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020

"Ювентус" - фаворит поединка.

Прогноз на матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020

"Ювентус" добьется победы в финале Кубка Италии. Но с трудом.

Составы команд на матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Наполи - Ювентус 17 июня 2020

Матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча Наполи - Ювентус можно посмотреть 17 июня и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Наполи - Ювентус 17 июня 2020

Трансляция матча Наполи - Ювентус 17 июня 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.

Наполи - Ювентус 17 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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