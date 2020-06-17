Наполи - Ювентус 17 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Кубка Италии по футболу
Итальянский сезон еще не рестартовал официально - на "разогреве" у Серии А в посткоронавирусной эпохе стоит Кубок Италии. Криштиану Роналду и его одноклубники попытаются выиграть первый трофей итальянского сезона, взяв верх над крепким "Наполи". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Наполи - Ювентус 17 июня 2020.
Статистика личных встреч Наполи - Ювентус 17 июня 2020
Еще ни разу "Наполи" и "Ювентус" не играли между собой в Кубке Италии.
Прогнозы букмекеров на матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020
"Ювентус" - фаворит поединка.
Прогноз на матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020
"Ювентус" добьется победы в финале Кубка Италии. Но с трудом.
Составы команд на матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Наполи - Ювентус 17 июня 2020
Матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020 года в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Наполи - Ювентус 17 июня 2020
Прямую видеотрансляцию матча Наполи - Ювентус можно посмотреть 17 июня и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Наполи - Ювентус 17 июня 2020
Трансляция матча Наполи - Ювентус 17 июня 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.
Наполи - Ювентус 17 июня 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU