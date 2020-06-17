«Единая Россия» предложила ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ

Пандемия коронавируса осложнила жизнь как школьникам, так и учителям, которым пришлось общаться в дистанционном формате. Особенно, если речь идет о сдаче ЕГЭ. На селекторном совещании «Единой России», где также участвовало руководство Рособрнадзора и Минпросвещения, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова сообщила, что ЕР предлагает установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ.

«В связи с пандемией и резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов существенно возросла, - пояснила Алена Аршинова. - Кроме того, многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни. В этой связи партия рекомендует всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных».

Такой опыт уже есть. В Мурманской области свыше двух тысяч учителей получат единовременно до 10 000 рублей за подготовку и проведение ЕГЭ. Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев предложил тиражировать пример Мурманской области и в других регионах.

Еще одно предложение «Единой России» — обеспечить педагогов по всей стране льготным высокоскоростным интернетом. Например, в Чувашской области это уже работает. Партия договорилась с одним из операторов сотовой связи, который предоставил учителям тариф с высокоскоростным интернетом за 150 рублей в месяц.

В Свердловской области региональные власти и отделение «Единой России» почти полностью закрыли потребность в технических средствах обучения и обеспечили доступ к Сети, в том числе в труднодоступной местности. Речь идет о приобретении порядка 24 тысяч планшетов и ноутбуков, почти 9,5 тысячи сим-карт с безлимитным интернетом. Кроме того, установлено шесть комплектов спутникового интернета для жителей отдаленных территорий, более 350 модемов приобретено для школ.

Сделать это предполагается в рамках акции «Помоги учиться дома» — напомним, школьники из малообеспеченных многодетных семей получают компьютеры и планшеты для подготовки к экзаменам. Технику получают и учителя.

«Я хочу поблагодарить «Единую Россию» за ту работу, которая была проведена с марта по июнь по предоставлению учителям и школьникам компьютерной техники, которая была необходима во время самоизоляции», — сказал первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко и подчеркнул, что в общей сложности около 600 тысяч учащихся и педагогов получили гаджеты.

Помимо прочего, «Единая Россия» проконтролирует выполнение санитарно-эпидемиологических норм во время ЕГЭ, чтобы экзамен прошел безопасно и для учеников, и для учителей.

«В этом году ЕГЭ пройдет в условиях повышенных требований из-за пандемии. Именно поэтому «Единая Россия» считает необходимым организовать контроль за соблюдением прав учеников и учителей и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности», — резюмировала Алена Аршинова.