«Коронавирус, спасибо!»: Благодаря пандемии купить страховку стало проще, а получить выплату – быстрее

Во время пандемии страховщики перешли на работу в онлайн-режиме. И в итоге упростили жизнь клиентам, особенно по выплатам.

Есть такая фраза: «страховка нужна для того, чтобы не превратить форс-мажор в ля минор». А еще есть стереотип, что страховые пытаются всеми силами отказать в выплатах. Спрашивается: нужно ли покупать полис или в этом нет смысла, потому что он не поможет? «КП» решила ответить самые каверзные вопросы по поводу страховок.

- Надо ли покупать? Может, лучше сэкономить?

- Все зависит от типа страховки. Есть обязательные полисы, например, ОСАГО («автогражданка»), А есть добровольные: КАСКО, ДМС, страховка от несчастного случая и страхование имущества физических лиц, страхование ипотечной квартиры и полис для выезжающих за рубеж (для получения визы)

Рекомендация простая. Страховать нужно либо кормильца, либо актив, который приносит доход или в который вложена львиная доля семейного капитала. К примеру, если работает только муж, желательно застраховать его трудоспособность. А если все деньги семьи вложены в загородный дом, стоит защитить полисом его.

Сэкономить на полисе, конечно, можно. И есть шанс, что помощь вам не понадобится. Но это как с аллергией. Лучше держать в домашней аптечке антигистаминный препарат, а потом выкинуть его за истечением срока годности, чем умереть от анафилактического шока.

- Оформление страховки – это всегда долго. То есть и деньги тратишь, и время…

Технологии развиваются. Теперь почти все типовые полисы можно купить в онлайне, через сайты компаний или мобильные приложения. Покупку полиса сейчас можно сравнить с покупкой чайника или книги на Озоне, быстро, просто, не выходя из дома.

- Четыре основных продукта мы теперь продаем в онлайне. Это оба вида страхования автомобиля – КАСКО И ОСАГО, страхование имущества и полис для путешественников. В период пандемии мы упростили покупку, сделав ее совсем легкой. «Весь процесс клиент может пройти онлайн», - говорит Игорь Люкин, директор департамента урегулирования убытков компании ООО «Абсолют Страхование».

Игорь Люкин, директор департамента урегулирования убытков компании ООО «Абсолют Страхование»

- Насколько быстро все можно оформить?

- К примеру, оформление ОСАГО проходит всего за 10 минут. А продление полиса – вообще за минуту. КАСКО – чуть дольше, минут 20. Все происходит внутри мобильного приложения, например, как в нашем инновационном проекте Mafin. Оно подсказывает человеку, под какими ракурсами нужно сфотографировать автомобиль. «А потом просит сделать видео автомобиля по кругу», - говорит Игорь Люкин.

По словам эксперта, пандемия подтолкнула страховщиков ускорить развитие онлайн-технологий. Причем не только при продаже полисов, но и в урегулировании страховых случаев.

– Новые технологии сейчас позволяют страхователю все это сделать удаленно и в разы сократить время на оформление страхового случая. У всех есть смартфоны и мобильный интернет. Сейчас совсем не нужно ждать приезда эксперта или самому ехать в офис страховой компании, как это было раньше. Приложение само распознает и документы, и повреждения.

- Деньги вы быстро берете. А отдаете так же быстро и просто?

Давайте по-честному. Все, кто покупает страховку, втайне боятся того, что они не смогут получить деньги от страховой компании, если что-то произойдет. Страховщики говорят, что это стереотип: в 97% страховых случаев выплаты проводятся без проблем. И без лишних телодвижений.

- Во-первых, за время самоизоляции в нашем офисе не побывало ни одного клиента. Лишь в некоторых сложных случаях к клиенту выезжали эксперты. Во-вторых, мы развиваем омниканальность в урегулировании. Клиент может сообщить о страховом случае в том канале связи, где ему удобно: на сайте, по телефону, в мессенджерах, социальных сетях, в чате мобильного приложения. Он либо заполняет электронное заявление, либо, в свободной форме описывает, что произошло и фотографирует повреждения. К примеру, если нет пострадавших и других участников ДТП (наехал на столбик, притерли во дворе), а чек не превышает 100 тысяч рублей, то мы даже не требуем вызывать ГИБДД, - говорит Игорь Люкин.

После такого не сложного оформления происшествия клиенту на телефон приходит онлайн-направление в сервис. Ремонт удаленно сделать, к сожалению, не получится. Но можно выбрать станцию техобслуживания, которая находится ближе к дому.

- С машиной понятно. А если в застрахованной квартире что-то случилось?

- Если страховой случай относительно простой и небольшой (ущерб не превышает 50 тысяч рублей), мы выплачиваем деньги нашим клиентам в течение пяти дней.

В апреле средний срок урегулирования составил 3 рабочих дня. За это время мы проводили все осмотры, собирали документы и выплачивали деньги. По такой схеме урегулировали 60% случаев. «Были ситуации, когда мы проводили выплаты в течение одного дня», - говорит Игорь Люкин. – При этом мы не мучаем клиента сбором дополнительных документов (актами управляющей компании и выпиской из ЕГРН). Если нужно, сами связываемся с компетентными органами - МВД или МЧС и получаем от них необходимые нам документы для урегулирования страхового случая.

- Как сэкономить на страховке?

Есть несколько основных способов снизить стоимость. Во-первых, покупать полис напрямую у страховщика, а не через брокера или банк. Во-вторых, пользоваться франшизой (Франшиза – это та сумма денег, которую страхователь будет готов оплатить самостоятельно, если вдруг наступит страховой случай). Чаще всего она распространена в КАСКО. Клиенты экономят на стоимости полиса, но при этом реже обращаются с мелкими повреждениями. И в-третьих, скидки получают добросовестные (во всех отношениях) клиенты.

- Благодаря облачным сервисам и современной системе скоринга нам стало проще работать. Смотрим количество и характер штрафов. Изучаем и анализируем данные бюро страховых и кредитных историй. «Ведь если человек не платит банку, значит велика вероятность, что он будет пытаться обмануть и страховую компанию», - говорит Игорь Люкин.

Таким образом, скоринг, основанный на машинном обучении, помогает не только давать скидки добросовестным клиентам, но и облегчает им жизнь при страховом случае. Выплаты таким страхователям происходят быстрее. А вот потенциально рискованных клиентов проверяем тщательнее.

- Пандемия закончилась. А сервисы онлайн покупки и онлайн урегулирования останутся?

- Да, конечно. Пути назад просто нет! Необходимость предоставления бумажных документов часто сильно тормозила или останавливала процессы урегулирования. Сейчас сроки выплаты резко сократились. Мы идем навстречу нашим клиентам, потому что в настоящее время уже понятно всем, что дистанционные сервисы – это не только скорость и удобство. И многие клиенты, которые уже попробовали дистанционное урегулирование и покупку полиса онлайн, не захотят возвращаться к взаимодействию со страховой компании в ее офисе. Уменьшение затрат страховщика на офисы и оформление документов, также положительно влияет и на стоимость полиса.