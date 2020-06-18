2020-06-17T20:24:32+03:00
Экономика

«Коронавирус, спасибо!»: Благодаря пандемии купить страховку стало проще, а получить выплату – быстрее

«Будет трудно – пишите. Будут деньги - высылайте»
Антон КУБЫШКИН
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Фото: shutterstockФото: shutterstock
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Во время пандемии страховщики перешли на работу в онлайн-режиме. И в итоге упростили жизнь клиентам, особенно по выплатам.

Есть такая фраза: «страховка нужна для того, чтобы не превратить форс-мажор в ля минор». А еще есть стереотип, что страховые пытаются всеми силами отказать в выплатах. Спрашивается: нужно ли покупать полис или в этом нет смысла, потому что он не поможет? «КП» решила ответить самые каверзные вопросы по поводу страховок.

- Надо ли покупать? Может, лучше сэкономить?

- Все зависит от типа страховки. Есть обязательные полисы, например, ОСАГО («автогражданка»), А есть добровольные: КАСКО, ДМС, страховка от несчастного случая и страхование имущества физических лиц, страхование ипотечной квартиры и полис для выезжающих за рубеж (для получения визы)

Рекомендация простая. Страховать нужно либо кормильца, либо актив, который приносит доход или в который вложена львиная доля семейного капитала. К примеру, если работает только муж, желательно застраховать его трудоспособность. А если все деньги семьи вложены в загородный дом, стоит защитить полисом его.

Сэкономить на полисе, конечно, можно. И есть шанс, что помощь вам не понадобится. Но это как с аллергией. Лучше держать в домашней аптечке антигистаминный препарат, а потом выкинуть его за истечением срока годности, чем умереть от анафилактического шока.

- Оформление страховки – это всегда долго. То есть и деньги тратишь, и время…

Технологии развиваются. Теперь почти все типовые полисы можно купить в онлайне, через сайты компаний или мобильные приложения. Покупку полиса сейчас можно сравнить с покупкой чайника или книги на Озоне, быстро, просто, не выходя из дома.

- Четыре основных продукта мы теперь продаем в онлайне. Это оба вида страхования автомобиля – КАСКО И ОСАГО, страхование имущества и полис для путешественников. В период пандемии мы упростили покупку, сделав ее совсем легкой. «Весь процесс клиент может пройти онлайн», - говорит Игорь Люкин, директор департамента урегулирования убытков компании ООО «Абсолют Страхование».

Игорь Люкин, директор департамента урегулирования убытков компании ООО «Абсолют Страхование»

Игорь Люкин, директор департамента урегулирования убытков компании ООО «Абсолют Страхование»

- Насколько быстро все можно оформить?

- К примеру, оформление ОСАГО проходит всего за 10 минут. А продление полиса – вообще за минуту. КАСКО – чуть дольше, минут 20. Все происходит внутри мобильного приложения, например, как в нашем инновационном проекте Mafin. Оно подсказывает человеку, под какими ракурсами нужно сфотографировать автомобиль. «А потом просит сделать видео автомобиля по кругу», - говорит Игорь Люкин.

По словам эксперта, пандемия подтолкнула страховщиков ускорить развитие онлайн-технологий. Причем не только при продаже полисов, но и в урегулировании страховых случаев.

Новые технологии сейчас позволяют страхователю все это сделать удаленно и в разы сократить время на оформление страхового случая. У всех есть смартфоны и мобильный интернет. Сейчас совсем не нужно ждать приезда эксперта или самому ехать в офис страховой компании, как это было раньше. Приложение само распознает и документы, и повреждения.

- Деньги вы быстро берете. А отдаете так же быстро и просто?

Давайте по-честному. Все, кто покупает страховку, втайне боятся того, что они не смогут получить деньги от страховой компании, если что-то произойдет. Страховщики говорят, что это стереотип: в 97% страховых случаев выплаты проводятся без проблем. И без лишних телодвижений.

- Во-первых, за время самоизоляции в нашем офисе не побывало ни одного клиента. Лишь в некоторых сложных случаях к клиенту выезжали эксперты. Во-вторых, мы развиваем омниканальность в урегулировании. Клиент может сообщить о страховом случае в том канале связи, где ему удобно: на сайте, по телефону, в мессенджерах, социальных сетях, в чате мобильного приложения. Он либо заполняет электронное заявление, либо, в свободной форме описывает, что произошло и фотографирует повреждения. К примеру, если нет пострадавших и других участников ДТП (наехал на столбик, притерли во дворе), а чек не превышает 100 тысяч рублей, то мы даже не требуем вызывать ГИБДД, - говорит Игорь Люкин.

После такого не сложного оформления происшествия клиенту на телефон приходит онлайн-направление в сервис. Ремонт удаленно сделать, к сожалению, не получится. Но можно выбрать станцию техобслуживания, которая находится ближе к дому.

- С машиной понятно. А если в застрахованной квартире что-то случилось?

- Если страховой случай относительно простой и небольшой (ущерб не превышает 50 тысяч рублей), мы выплачиваем деньги нашим клиентам в течение пяти дней.

В апреле средний срок урегулирования составил 3 рабочих дня. За это время мы проводили все осмотры, собирали документы и выплачивали деньги. По такой схеме урегулировали 60% случаев. «Были ситуации, когда мы проводили выплаты в течение одного дня», - говорит Игорь Люкин. – При этом мы не мучаем клиента сбором дополнительных документов (актами управляющей компании и выпиской из ЕГРН). Если нужно, сами связываемся с компетентными органами - МВД или МЧС и получаем от них необходимые нам документы для урегулирования страхового случая.

- Как сэкономить на страховке?

Есть несколько основных способов снизить стоимость. Во-первых, покупать полис напрямую у страховщика, а не через брокера или банк. Во-вторых, пользоваться франшизой (Франшиза – это та сумма денег, которую страхователь будет готов оплатить самостоятельно, если вдруг наступит страховой случай). Чаще всего она распространена в КАСКО. Клиенты экономят на стоимости полиса, но при этом реже обращаются с мелкими повреждениями. И в-третьих, скидки получают добросовестные (во всех отношениях) клиенты.

- Благодаря облачным сервисам и современной системе скоринга нам стало проще работать. Смотрим количество и характер штрафов. Изучаем и анализируем данные бюро страховых и кредитных историй. «Ведь если человек не платит банку, значит велика вероятность, что он будет пытаться обмануть и страховую компанию», - говорит Игорь Люкин.

Таким образом, скоринг, основанный на машинном обучении, помогает не только давать скидки добросовестным клиентам, но и облегчает им жизнь при страховом случае. Выплаты таким страхователям происходят быстрее. А вот потенциально рискованных клиентов проверяем тщательнее.

- Пандемия закончилась. А сервисы онлайн покупки и онлайн урегулирования останутся?

- Да, конечно. Пути назад просто нет! Необходимость предоставления бумажных документов часто сильно тормозила или останавливала процессы урегулирования. Сейчас сроки выплаты резко сократились. Мы идем навстречу нашим клиентам, потому что в настоящее время уже понятно всем, что дистанционные сервисы – это не только скорость и удобство. И многие клиенты, которые уже попробовали дистанционное урегулирование и покупку полиса онлайн, не захотят возвращаться к взаимодействию со страховой компании в ее офисе. Уменьшение затрат страховщика на офисы и оформление документов, также положительно влияет и на стоимость полиса.

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