Правительство отменило булочку «Летную» и правила работы машинисток

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которым отменяется ряд законодательных норм, принятых с 1946 по 1991 год. Более 450 документов признаны устаревшими и попали под «регуляторную гильотину».

Среди отмененных нынешним постановлением — большое количество всевозможных регламентов, связанных с нормами выработки и правилами работы в разных сферах. Требования к квалификации сторожей и водолазов, правила изготовления жестяных банок… Читая эти документы, иногда аж всплакнуть хочется.

«Нормами предусмотрено печатание при одновременной закладке в пишущую машину до 5 экземпляров. При печатании свыше 5 экземпляров норма времени на каждый последующий экземпляр увеличивается на 0,15 мин.», - это из постановления Госкомтруда от 1984 года о единых нормах времени на машинописные работы. Вы еще помните, как выглядела пишущая машинка? А нормативы для машинисток, между прочим, действовали до сих пор.

А вот документ повеселее.

«Несмотря на имеющиеся достижения, в организации лечебно-профилактической помощи больным с половыми расстройствами имеют место существенные недостатки», - констатируется в приказе Минздрава от 1988 года «О дальнейшем совершенствовании сексопатологической помощи населению». Дальше расписано, как эти недостатки устранять. Наивный 1988 год!

И еще один повод всплакнуть. Среди отмененных документов есть правила по составлению меню для пассажиров внутрисоюзных и международных авиалиний — тоже от 1988 года. Горячий завтрак или ужин для пассажиров внутренних рейсов включал: закуску, второе горячее блюдо с гарниром, чай или кофе, кондитерские изделия, свежие фрукты или фруктовый сок (мог заменяться компотом), хлеб ржаной, джем (повидло), прохладительные напитки, специи. А вот аналогичный набор для международных линий в эконом-классе: масло сливочное, закуска, второе горячее блюдо с гарниром, чай или кофе, лимон, кондитерские изделия, фрукты или фруктовый сок, булочка «Летная», хлеб ржаной, джем (повидло), прохладительные напитки, специи, зубочистки (да-да, зубочистки помянуты особо — и именно на международных рейсах). Все это, заметим, входило в стоимость билета.

Сейчас меню составляют сами авиакомпании. При этом они могут и вообще не кормить и не поить пассажиров — если это записано в правилах авиаперевозчика и пассажир предупрежден, что тариф, по которому он покупает билет, кормежки не предполагает.

Нынешнее постановление, как поясняется на сайте правительства, «часть комплекса мероприятий в рамках механизма «регуляторной гильотины». Он предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата».