Надзорное отсечение

Излишним требованиям к предпринимателям скоро сделают секир-башка. Так можно охарактеризовать смысл одной из важнейших реформ. Подготовка к ней шла больше полугода. С сентября работа вступит в горячую фазу. Уже сформированы 40 рабочих групп по различным отраслям. Рубить планируют наотмашь. На кону экономический рост в стране, который тормозят тысячи бессмысленных требований к бизнесу.

СОВЕТСКИЕ НОРМЫ ОТМЕНЯТ ДО КОНЦА ГОДА

Конкретный план реформы еще на стадии доработки. Начнут с самых очевидных действий.

- Это отмена нормативных документов советского периода, которые полностью утратили свою актуальность. Они лежат десятилетиями, и иногда суд может на них сослаться, - пояснил на днях вице-премьер Константин Чуйченко.

- Таких актов, которые используются при проверках, порядка тысячи. Плюс около 15 тысяч нормативных актов, которые уже не действуют и фактически мертвы, но формально не отменены, - уточнил замглавы аппарата правительства Юрий Любимов.

Упразднить эти требования пла-нируют до конца 2019 года. А затем провести полную инвентаризацию остальных норм. С 1 января 2021 года контрольно-надзорная деятельность в стране должна будет вестись по новым правилам. Все, что не попадет в обновленные списки, автоматически утратит силу. В рабочие группы входят чиновники, эксперты и представители отраслевого бизнеса. Дебаты будут жаркими.

- Они станут перелопачивать все подзаконное регулирование и создавать отраслевые законы, - добавил Любимов.

Елена Летучая: - А меня рестораторы боялись больше, чем ревизоров!Фото: Борис КУДРЯВОВ

ТРЕБОВАНИЙ СЛИШКОМ МНОГО

По данным правительства, сейчас в России существует 46 контрольно-надзорных ведомств, они проводят около 220 видов проверок. А общее число требований, которые описаны на тысячах страниц нормативных талмудов, - два миллиона. Соблюсти все из них не может ни один предприниматель. Как подсчитали в аппарате бизнес-омбудсмена, ежегодно все предприниматели страны проходят 10 млн проверок. В среднем по две проверки на одну компанию в год. В большинстве случаев они заканчиваются штрафами. И это похоже на надзорный налог на бизнес.

- В прошлом году к административной ответственности было привлечено 984 тыс. юрлиц, то есть каждое четвертое юридическое лицо. Сумма штрафов дошла до 179 млрд рублей. Это уже почти фискальная мера, - сетует бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Причем страдает не только частный бизнес, но и бюджетные учреждения.

- Когда вуз многопрофильный, его проверяют все, - жаловался на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге Николай Кропачев, ректор СПбГУ. - У нас около тысячи проверок в год. Оборудование, музеи, медицинская клиника, питание, проживание. Таких проверок бывает от трех до пяти в день.

ПРОФИЛАКТИКА ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ

Задача реформы не только в том, чтобы гильотина отсекла откровенно странные требования. Куда важнее изменить менталитет проверяющих. Сейчас они нацелены на поиск нарушений и немедленное наложение штрафов. А по-хорошему должны помогать бизнесу работать правильно и тем самым обеспечивать безопасность для потребителей. То есть не карать, а предотвращать нарушения.

Эта идея уже заложена в одном из законопроектов. Как считают составители, проверяющие должны информировать и консультировать предпринимателей, давать рекомендации, а при первой проверке не штрафовать, а выносить предупреждение. Сейчас эту лакуну занимают частные консалтинговые конторы, зачастую негласно аффилированные с проверяющими.

«Организации, выполняющие различного рода экспертизы, исследования и обеспечивающие подготовку обосновывающих материалов для получения разрешительной документации, как правило, аффилированы с соответствующими разрешительными и надзорными органами, и их сотрудничество оказывается во всех смыслах взаимовыгодным: на каждое принятое уполномоченными органами решение имеется документ, подтверждающий его обоснованность, а искусственно созданная потребность в таких документах обеспечивает необходимый для успешного функционирования экспертных организаций денежный и клиентский поток», - говорится в докладе Центра стратегических разработок.

- У нас главное - контроль ради контроля, а не контроль ради повышения качества продукции, - сетует Анастасия Алехнович, директор Института экономики роста им. Петра Столыпина.

Бывает и так, что проверки оправданны. Но в большинстве случаев можно обойтись профилактическими мерами, а не штрафами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КТО РИСКУЕТ, ТОГО И НАДО ПРОВЕРЯТЬ

Еще один важный аспект, который хотят реализовать инициаторы реформы, - распределить разные виды бизнеса по степеням риска. Жесткие процедуры логично оставить только для действительно опасных отраслей (авиация, производство атомной энергии и т.п.). А для остальных снизить тотальный контроль. В этом случае наибольшая часть малого и среднего бизнеса сможет вздохнуть спокойно.

- Сейчас корреляция между требованиями и риском нулевая, - констатирует Юрий Любимов.

При этом чиновники пока ломают голову, каким образом прописать понятия высокого и среднего риска. Если отдать это решение на откуп самим проверяющим, у тех появится соблазн трактовать формулировку закона в свою пользу.

- В законопроекте Минэкономразвития остались проблемные положения, которые в определенных условиях могут стать препятствием для развития бизнеса, - заявил на днях президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. - В новой редакции документа зафиксировано, что лицензирование и иные разрешительные режимы могут устанавливаться только в отношении высоких социально опасных рисков. И в то же время здесь нет определения, какие риски считать высокими, а какие, скажем, средними. Решение этого вопроса фактически отдается на усмотрение чиновников, что противоречит самой идее закона.

ГАЙДЛАЙНЫ ВМЕСТО НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

И наконец, чиновники и их юридические службы должны повернуться лицом к своему клиенту - бизнесу. В большинстве развитых стран принято разжевывать сложные законодательные акты, чтобы предприниматели понимали, что конкретно от них хотят. Одно дело когда нужно прочитать федеральный закон, написанный на птичьем чиновничьем языке. И совсем другое - когда есть понятное руководство к действию и пошаговая инструкция.

- Мы бы очень хотели, чтобы на вооружение был взят принципиально новый подход - создание руководств для конкретных видов отраслевых предприятий, так называемых гайдлайнов. Ресторан, завод, магазин: владелец каждого из этих объектов должен иметь на руках компактный и исчерпывающий набор обязательных требований. Для каждого предприятия набор свой, с акцентом на его особенности. Тогда отношения с государством принимают ясный и четкий характер. Всем понятно, по каким критериям оценивать корректность и законопослушность бизнеса. Сразу резко уменьшаются и непроизводительные затраты бизнеса, и почва для коррупции, - считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Кстати, первый подобный опыт наконец появился. На прошлой неделе «Белую книгу» для предприятий общественного питания выпустили в Минэкономразвития. Она должна заменить ресторанам и кафе давно устаревшие СанПиНы. «КП Капитал» ознакомился с документом и удивился, насколько понятно чиновники умеют изъясняться. Могут, видимо, когда захотят.

Как отмечают в аппарате бизнес-омбудсмена, МЧС быстрее других ведомств сокращает число проверок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«БЕЛАЯ КНИГА» ДЛЯ РЕСТОРАНОВ

«Частота поставок каждый? раз определяется индивидуально. Поймите, с какой? скоростью продукты будут расходоваться, учитывая опыт за предыдущий? период или предполагаемый? объем спроса. В первое время пользуйтесь формулой «заказывать меньше, но чаще».

Это одна из рекомендаций, которую мы нашли в 200-страничном документе от Минэкономразвития. Читать его легко. Большой шрифт, картинки, графики, четкое разделение по темам и живая стилистика, далекая от канцелярского тона всех нормативных актов. И самое главное - там собраны не только требования надзорных органов, но и полезные советы начинающим рестораторам. Они могут сэкономить миллионы тем, кто только пробует себя в этом бизнесе.

- Это первый конкретный результат обещанной реформы для бизнеса и объявленной регуляторной гильотины, - говорит Анастасия Татулова, владелица сети семейных ресторанов «АндерСон». - Отличается от прежних принципиально. В существующем СанПиНе регламентируется процесс работы: как именно предприниматель должен чистить картошку, готовить омлет, мыть полы, какими должны быть помещения. Новый же документ управляет результатом. Если раньше из-за устаревших требований предприниматели были лишены возможности использовать современную технику, теперь нам наконец разрешили те же посудомоечные машины. В этом сравнительно небольшом документе собраны все требования к бизнесу общепита, начиная от санитарных правил и пожарной безопасности и заканчивая правилами налогообложения и работой онлайн-касс.

«Белая книга» - сборник «рецептов», как правильно вести ресторанный бизнес. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, документ окончательно утвердят только в январе 2020 года. А пока пилотное руководство выложено в открытый доступ.

«Все, что обязательно и важно для безопасности, должно в него войти, чтобы предприниматель мог ориентироваться на один документ - заниматься своим делом, а не чтением бумаг, - прокомментировал он на своей официальной странице в Фейсбуке. - Минэкономразвития готово к обсуждению со всеми участниками: как с бизнесом, так и с профильным регулятором, чтобы сделать книгу оптимальной для всех. Давайте вместе искать компромиссы. Уже много абсурдного мы не взяли в книгу. Например, в текущих требованиях прописано, какая доля секунд должна уходить на уборку помещений. На мытье полов - 1,33 мин. на кв. м, на протирание полов - 0,856 мин. на кв. м и на подметание полов - 0,686 мин. на кв. м. Всем бы поучиться такому тайм-менеджменту, но это явно не дело надзорных органов».

Кстати, в министерстве готовят еще несколько «белых книг»: для владельцев отелей и хостелов, ретейлеров и всевозможных салонов красоты.

ЧТО ТАКОЕ «УМНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»?

Конкретный план действий в правительстве еще продумывают, но его чертеж уже есть. России в этом плане повезло. Можно использовать опыт большого числа стран и только работающие механизмы. В общих чертах последовательность действий выглядит так: сначала отрубить все устаревшие нормы и требования, а потом перейти к системе «умного регулирования».

Это уже более тонкая настройка. Помимо уже описанных выше есть парочка интересных методик, которые чиновники могли бы взять на карандаш. Жизнь вносит свои коррективы, поэтому неизбежно будут появляться новые нормы и требования. Чтобы их число в какой-то момент не достигло дореформенного, нужно заранее продумать механизм их принятия.

Во-первых, правило «один за множество». Его суть в том, что при введении новой нормы из требований к бизнесу должна исключаться даже не одна, а сразу две или даже три устаревшие нормы. Такую практику пошагово использовали в Великобритании.

Во-вторых, правило двух единых дней для вступления новых норм. Такая политика активно используется в Евросоюзе. К примеру, предприниматели знают, что все новые нормы публикуются 1 апреля и 1 октября. Тогда нет необходимости держать штат юристов и мониторить изменения законодательства в режиме онлайн.

В-третьих, минимальный период со дня принятия акта до вступления его в силу должен составлять три месяца. В этом случае у бизнесменов будет возможность подготовиться к изменениям.

ДОКУМЕНТЫ

Фундамент реформы

В основу изменений лягут два законопроекта. Первый - материальный. Он будет устанавливать требования к новым нормам и отвечать на вопрос «Что проверять?». Второй - процессуальный. Он будет регулировать действия надзорных органов и отвечать на вопрос «Как проверять?».

ПОЧЕМУ ЭТО ПЛОХО

Вывод Центра стратегических разработок (ЦСР):

Лишняя административная нагрузка мешает экономике развиваться

«Накопленный объем административной нагрузки в условиях значительного падения экспортных доходов уже не может эффективно абсорбироваться экономикой. Именно эти проблемы явились одним из ключевых факторов остановки экономического роста еще в 2013 году, и они же по завершении адаптации экономики к конъюнктурным изменениям на мировых рынках энергоресурсов не позволяют ей приблизиться даже к среднемировым темпам».

Цитата из доклада «Регуляторная политика в России: основные тенденции и архитектура будущего» (май 2018 года).

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Светлана ЧУПШЕВА, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ):

Многие действующие нормы морально устарели

- Многие существующие регуляторные нормы не только усложняют жизнь предпринимателей, но и зачастую морально устарели и попросту бессмысленны. Например, организации общественного питания обязывают предусматривать отдельное помещение для хранения яиц и мыть посуду ветошью. И это лишь несколько примеров. В какой-то момент эти требования превысили критическую массу, и к нам в АСИ пришли представители ресторанного бизнеса со своими предложениями. Мы пригласили Роспотребнадзор и сейчас вместе обсуждаем поправки в СанПиНы, ищем компромисс. Еще одно направление работы - упрощение норм для строительства школ. Новые технологии делают ненужными большую часть тех ограничений, которые действуют сейчас. Отменив их, мы сможем добиться увеличения объемов строительства, ликвидации второй смены, а главное - появления современных и удобных школ шаговой доступности для всех детей. Кое-что уже удалось сделать: теперь школы могут быть ориентированы на все стороны света. Работа продолжается.

ПРОВЕРЕНО МИРОВОЙ ПРАКТИКОЙ

Меньше требований - выше рост

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рассматривает регуляторную политику наряду с монетарной и бюджетной в качестве одного из основных драйверов экономического роста. При эффективной настройке она может дать до 1,5 - 2,5% прироста ВВП в год, а также обеспечить повышение уровня занятости, производительности труда, предпринимательской и инновационной активности, существенный приток иностранных инвестиций. Эти выводы подтверждаются целым рядом исследований, опирающихся на эконометрические методы и показавших наличие статистически значимой позитивной корреляции между изменениями в регуляторной политике и ключевыми показателями экономической ситуации в стране, говорится в докладе ЦСР.

НЕПРИКАСАЕМЫЕ

Действие регуляторной гильотины не затронет:

- таможенные вопросы;

- налоговые требования;

- регулирование Центробанка.

КАК У НИХ

Термин «регуляторная гильотина» предложила международная консалтинговая компания Jacobs, Cordova & Associates. Она же и разработала ее концепцию, которую сейчас берут за основу во многих странах. Но инструмент начали использовать значительно раньше. Первыми осознанно рубить лишние требования начали в Швеции и Южной Корее - еще в 1980-е годы. На сегодняшний день рецептом воспользовались в 100 странах мира.

В России чаще всего ссылаются на опыт Хорватии, Великобритании, Мексики, Вьетнама, Австралии и США. В этих странах удалось сократить от 15 до 50% ненужных требований. Это привело к тому, что бизнес сэкономил миллиарды долларов, а экономика избавилась от лишнего груза и стала расти быстрее. Реформы создали миллионы новых рабочих мест, а также способствовали борьбе с коррупцией.