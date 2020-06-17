46-летняя Олеся Судзиловская в мини-бикини поразила бесконечно длинными ногами

Олеся Судзиловская разместила в блоге фотографию, которая произвела фурор среди пользователей соцсетей. 46-летняя актриса решила похвастаться свей фигурой, представ перед публикой в блестящем мини-бикини.

Олеся Судзиловская продемонстрировала идеально плоский живот, осиную талию и бесконечно длинные ноги. А также поделилась секретами красоты.

Так, за последние два месяца артистка похудела на два килограмма благодаря пятиразовому питанию. "Завтрак плотный в 09:30, перекусы фруктами - в 11:00 и 16:00. Обед в 13:00 (суп и салат), ужин - 19:00 (овощи или трава - обязательно!)", - написала 46-летняя красавица в блоге.

olesya_sudzilovskaya Вес - минус два килограмма

Она много занималась спортом и много спала, благодаря чему кожа на ее лице теперь буквально светится изнутри. "Регулярный сон и неторопливые бьюти-ритуалы в виде масок, проб новых кремов, сывороток и ампул заметно преобразили тонус кожи", - отметила она.

По словам Судзиловской, ее волосы стали значительно гуще. Радуют артистку и крепкие, восстановленные ногти. ‍

А не так давно актриса рассказывала, что ставит банки для массажа (и самомассажа). "Использовать можно хоть каждый день во вовремя принятия ванны. Гель для душа вам в помощь. Рекомендую наборы баночек разных размеров, их удобно использовать для проработки определенных участков тела. Движения совершаем вверх, от колена - к бeдру, от кисти - к плечу... Живот массируем по часовои стрелке. Как альтернатива, или в порядке чередования, можно использовать и массажную щетку для тела. Размер, форму ручки, степень жесткости-выбираем на собственное усмотрение, но не жалея себя! «На сухую»!", - поведала Олеся.

Поклонники при виде кумира пришли в восторг. "Школьница-выпускница", "Какая же Вы красавица", "Олеся, Богиня!", "Нет,так нельзя, ну красотка нереальная!", "Где раздают такие ноги?", "Судзиловская - нет слов! Одни слюни! Захлебнуться ж можно!", "Вы супер!", "Детка, ты космос", - пишут фолловеры.