В Ленинградской области стартовал марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале онлайн-марафона #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ, приуроченного ко Дню медицинского работника.
«В Ленинградской области стартует марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ, - обратился губернатор к жителям региона. - Давайте от всего сердца поблагодарим наших медиков и не забудем поздравить их с профессиональным праздником 21 июня».
В социальных сетях уже появилась масса сообщений с хештегом акции.
«Спасибо всем медикам Лужской больницы, поликлиники, женской консультации, госпиталю и всем ФАПам и всем-всем людям в белых халатах», - поддержала марафон Елена Иванова (Ананьева).
«Моя внучка Понамарева Карина Антоновна, герой нашей семьи ,она трудится в Тосненской межрайонной больнице на передовой Мы ее очень любим и ценим», - сообщила Татьяна Михайловна.
«Дорогие хирурги, травматологи, операционные и перевязочные сестрички, младший медперсонал, постовые и процедурные сестры! Всех с нашим профессиональным праздником! Здоровья, здоровья и здоровья! – обращается Любовь Королева. - Всем медикам Киришской КМБ поздравления и наилучшие пожелания!»
…Глава региона совершил пару действий, хорошо знакомых любому человеку: обрезал три угла, развернул алую бумагу – получилось сердце. Так начинается видеоролик, где Александр Дрозденко присоединился к акции.
Принять участие в марафоне может любой желающий. Для этого необходимо разместить пост со словами благодарности медицинскому работнику в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook и Одноклассники. Это может быть текст, фотография, видеоролик, детский рисунок или взрослый рисунок. У каждой публикации обязательно должен стоять хештег #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ или #СпасибоМедику.
Формат постов может быть любым: рассказ о помощи врачей, творческое поздравление, рисунки или просто благодарность. Приветствуется использование символа акции – сердца. Завершится марафон 21 июня праздничными концертами у ковидных госпиталей. Представление будет организовано силами культурных учреждений Ленинградской области, разумеется, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU