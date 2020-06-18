2020-06-18T12:51:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: ослабление карантина не ведет к росту заболеваемости COVID-19

53 региона уже перешли на первый этап снятия ограничений, восемь — на второй
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССМихаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Темп прироста новых случаев коронавируса продолжает снижаться, это позволяет регионам поэтапно снимать ограничения. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Он отметил, что ослабление ограничительных мер не приводит к росту числа новых случаев заболевания.

- Уже 53 региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь - на второй этап. Этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев, - заявил Мишустин.

Премьер также сообщил, что на президентские выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, будет выделено еще более 1 миллиарда рублей. Мишустин напомнил, что в апреле кабмин уже направил на выплаты медикам около 4 миллиардов рублей.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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