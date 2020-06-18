2020-06-18T12:59:53+03:00
Звезды

Гермиона в мире высокой моды: Эмма Уотсон теперь будет заниматься делами Gucci и Balenciaga

Актриса вошла в совет директоров компании Kering, которой принадлежат знаменитые бренды
Николай ГЕРАСИМОВ
Поделиться:
Актриса вошла в совет директоров компании Kering, которой принадлежат знаменитые брендыАктриса вошла в совет директоров компании Kering, которой принадлежат знаменитые брендыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Актриса Эмма Уотсон, которую зрители лучше всего помнят по экранизациям романов о Гарри Поттере и роли Белль в киноверсии диснеевского мультфильма «Красавица и чудовища», вошла в совет директоров компании Kering. Той принадлежит множество легендарных брендов, под которыми выпускаются очень дорогие одежда, ювелирные изделия и часы: Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin…

За что же Эмме Уотсон такая честь и какое вообще отношение она имеет к высокой моде? Дело в том, что она не только актриса, но и активистка: выступает за то, чтобы производство одежды не наносило ущерба окружающей среде. Например, поддерживает разработчиков приложения Good On You, с помощью которого можно узнать - насколько щепетильны производители одежды в отношении экологии и этики (не используют ли при производстве блузок и джинсов детский труд, достойно ли платят работникам из развивающихся стран и так далее). Кроме того, Уотсон феминистка и активно защищает права женщин.

Kering старается произвести впечатление компании, максимально заботящейся об окружающей среде: так, недавно было объявлено, что она планирует стать «углеродно-нейтральной» (то есть при производстве товаров не будет выбросов в атмосферу двуокиси углерода, а если и будут, это компенсируется за счет «сохранения жизненно важных лесов и биоразнообразия во всем мире»). На фоне пандемии коронавируса стало также известно, что некоторые бренды, входящие в нее, например, Gucci, отказываются от производства межсезонных коллекций и сокращают число ежегодных пышных показов с пяти до двух. Тем не менее, в том же приложении Good On You бренд Gucci с точки зрения этичности и экологичности оценивается пока отнюдь не максимально высоко.

Всем понятно, что Уотсон не является серьезным экспертом по вопросам экологии и этики. Зато Kering теперь может предъявлять ее как новое, экологически ответственное лицо компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Безопаснее, чем вводить ослабленный вирус": Какой будет российская вакцина от COVID-19
Российскую вакцину от коронавируса будут вводить внутримышечно
Испытания российской вакцины от коронавируса завершатся в августе
Песков объяснил отправку ветеранов на карантин перед Парадом Победы
Анна Попова предупредила о рисках "второй волны" коронавируса
Диетолог рассказал, как сбросить вес после самоизоляции
Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России
В доме кандидата в президенты Беларуси Бабарико проходит обыск
Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом
На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей
"Челси" объявил о трансфере форварда Тимо Вернера
Эмбриональный центр в Чувашии заменит покупку племенного скота
Ответный удар: В США осквернили памятник темнокожему теннисисту
Россиянин, отбывший наказание в США, рассказал об американских тюрьмах
Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Пекин останавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая
Беспорядки во Франции: задержаны около 10 представителей чеченской общины
В России почти 500 медиков умерли от коронавируса
Синоптик рассказала, когда жара в Москве спадет до +20 °С
Правительство Украины может досрочно уйти в отставку