Гермиона в мире высокой моды: Эмма Уотсон теперь будет заниматься делами Gucci и Balenciaga

Актриса Эмма Уотсон, которую зрители лучше всего помнят по экранизациям романов о Гарри Поттере и роли Белль в киноверсии диснеевского мультфильма «Красавица и чудовища», вошла в совет директоров компании Kering. Той принадлежит множество легендарных брендов, под которыми выпускаются очень дорогие одежда, ювелирные изделия и часы: Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin…

За что же Эмме Уотсон такая честь и какое вообще отношение она имеет к высокой моде? Дело в том, что она не только актриса, но и активистка: выступает за то, чтобы производство одежды не наносило ущерба окружающей среде. Например, поддерживает разработчиков приложения Good On You, с помощью которого можно узнать - насколько щепетильны производители одежды в отношении экологии и этики (не используют ли при производстве блузок и джинсов детский труд, достойно ли платят работникам из развивающихся стран и так далее). Кроме того, Уотсон феминистка и активно защищает права женщин.

Kering старается произвести впечатление компании, максимально заботящейся об окружающей среде: так, недавно было объявлено, что она планирует стать «углеродно-нейтральной» (то есть при производстве товаров не будет выбросов в атмосферу двуокиси углерода, а если и будут, это компенсируется за счет «сохранения жизненно важных лесов и биоразнообразия во всем мире»). На фоне пандемии коронавируса стало также известно, что некоторые бренды, входящие в нее, например, Gucci, отказываются от производства межсезонных коллекций и сокращают число ежегодных пышных показов с пяти до двух. Тем не менее, в том же приложении Good On You бренд Gucci с точки зрения этичности и экологичности оценивается пока отнюдь не максимально высоко.

Всем понятно, что Уотсон не является серьезным экспертом по вопросам экологии и этики. Зато Kering теперь может предъявлять ее как новое, экологически ответственное лицо компании.