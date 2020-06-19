Спецоперация на реке Амбарная

Заполярная тундра в районе реки Амбарной в Красноярском крае, всегда спокойная и пустынная, выглядит непривычно. По берегам пестрые прямоугольники палаточных городков, яркие емкости для сбора нефтепродуктов. Русло реки и ее притоки расчерчены желтыми и оранжевыми линиями боновых заграждений, между ними на поверхности воды наблюдаются радужные пятна разлившегося дизтоплива.

«Через 2 часа начали сбор нефтепродуктов»

29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», из-за разгерметизации одного из резервуаров произошла утечка дизельного топлива. Сотрудники ТЭЦ безуспешно попытались ликвидировать ее собственными силами. По данным Росприроднадзора, из более 20 тыс. кубометров нефтепродукта примерно четверть объема впиталась в грунт, остальное попало в воду. Площадь загрязнения, по предварительным оценкам, составила 180 тыс. м2. Топливо стекло в местные реки Дылдыкан и Амбарная. Через несколько дней происшествие было признано чрезвычайной ситуацией федерального уровня. К ее ликвидации оперативно подключились силы МЧС России, Морская спасательная служба, а также компании «Транснефть» и «Газпром нефть», имеющие большой опыт практической работы в данном регионе.

5 июня руководство и специалисты АО «Транснефть - Сибирь» вылетели к месту происшествия.

Для участия в ликвидации последствий аварии специалисты АО «Транснефть – Сибирь» привезли на место операции все свое – оборудование, плавсредства, систему связи, палаточный городок, продовольствие. Автор фото: Олег БЕЛЯЕВ.

- Чтобы выиграть время, мы совместили разведку с доставкой на место оборудования и первой мобильной бригады из 11 человек, - рассказывает генеральный директор АО «Транснефть - Сибирь» Виктор Бронников. - Облетев местность и оценив масштабы проблемы, согласовали наши действия с МЧС. Нам определили загрязненный участок реки Амбарная. Уже через два часа после высадки наша первая бригада из Уренгойского филиала развернула нефтесборное оборудование и приступила к работе.

Уже на следующий день общая численность спасательной команды «Транснефти» достигла 40 человек, а к 16 июня на шести боновых рубежах работало семь аварийных бригад общей численностью 102 человека из Уренгойского, Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Тобольского, Ноябрьского управлений магистральных нефтепроводов и СУПЛАВ (специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий). Все специалисты, прибывшие в Норильск, являются профессиональными ликвидаторами аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и соответствуют всем необходимым российским аттестационным требованиям, предъявляемым к данному виду деятельности.

Генеральный директор АО «Транснефть - Сибирь» Виктор Бронников (второй слева) вместе со спасателями участвует в ликвидации последствий аварии с первых дней. Автор фото: Олег БЕЛЯЕВ.

Охота за пятнами

Норильск находится за сотни километров к северу от полярного круга. Обустроенных дорог здесь почти нет, реки преимущественно мелкие, поэтому привлечь к работе тяжелую технику и специализированный водный транспорт, оборудованный большими емкостями для сбора топлива, нельзя - это может навредить природе. Поэтому спасатели собирают нефтепродукт малой техникой, резиновыми лодками и практически вручную. 20 часов в сутки работают по колено в грязи, по пояс в холодной воде, а запах дизеля, кажется, навечно впитался не только в спецовки, но и в кожу, и в волосы.

Погода здесь меняется постоянно. Пятна топлива вслед за переменчивым ветром дрейфуют по реке то в одну, то в другую сторону. Группы спасателей ведут за ними охоту, оперативно переустанавливая боновые заграждения и перебазируясь к местам наибольшего скопления нефтепродуктов.

- Мы подстраиваемся под погоду, ориентируемся на направление ветра, - говорит Виктор Бронников. - Перебазируемся оперативно. Мы находимся практически в дельте реки Амбарная. Здесь очень большое количество протоков. Уровень воды может сильно меняться даже в течение суток. Когда ветер с севера - вода поднимается примерно на полметра, ветер стихает - уровень падает до нормального, а когда дует с юга - то уровень воды снижается. Это заставляет нас постоянно следить за бонами и перестанавливать их в зависимости от погоды.

Пятна нефтепродукта по поверхности реки перемещались под порывами ветра за сутки по несколько раз. Трубопроводчики охотились за ними, оперативно перебазируясь со всем оборудованием. Автор фото: Олег БЕЛЯЕВ.

- Высота бонов 50 см, этого достаточно, чтобы не дать топливу распространиться по течению, - говорит Евгений Ваккер, начальник отдела эксплуатации АО «Транснефть - Сибирь». - Всего на наших участках установлено 820 метров боновых заграждений. Мы закачиваем собранное топливо в емкости по 10 м3, а затем распределяем его в более вместительные емкости объемом до 250 м3.

На момент подписания номера аварийными бригадами «Транснефть - Сибирь» с поверхности реки собрано более 9 тысяч м3 нефтепродуктов.

Поначалу бригады трубопроводчиков «Транснефти» использовали нефтесборщики мощностью 20 - 30 м3 в час, но вскоре стало очевидным, что так с проблемой оперативно не справиться - объем загрязнения был очень большой. Поэтому на место ЧП было доставлено более мощное оборудование производительностью до 60 м3 в час. Как результат, объемы собранного топлива резко пошли вверх и составили более тысячи кубометров в сутки.

- Оборудование, которое мы используем, - отечественного производства, произведено с учетом требований компании «Транснефть» и отвечает всем нормам экологической безопасности, - комментирует Виктор Бронников. - Оно изготавливалось для конкретных производственных задач и на практике показывает себя с самой хорошей стороны. Качество сбора нефтепродуктов доходит до 99%, то есть практически весь собранный объем - это дизельное топливо, минимально разбавленное водой. Мы даже используем его для заправки тех же нефтесборщиков. Оборудование эксплуатируется сутками, мы его выключаем только на проведение техобслуживания. И несмотря на такие экстремальные условия, поломок у нас нет.

Боны удерживают нефтепродукт на поверхности водной глади. За время операции под Норильском трубопроводчики установили 18 каскадов боновых заграждений общей протяженностью 870 м. Автор фото: Олег БЕЛЯЕВ.

Помочь природе выжить

Работать в тундре непросто - грязь, дожди, переменчивая погода.

- Условия нас не пугают, - говорит Евгений Ваккер. - У нас есть объекты в Ямало-Ненецком округе за полярным кругом, и природа там ничем не отличаются от здешней, так что опыт имеем.

Быт спасателей для такой ситуации организован идеально. Развернут палаточный лагерь, столовая, баня. Жилые палатки для специалистов - современной конструкции, для их установки требуется лишь компрессор. Семь минут - и настоящий дом с окнами и дверями готов. В Заполярье еще далеко не лето, поэтому палатки разбили зимние.

- На подобной операции я впервые, - рассказывает Дмитрий Климчик, молодой парень, заместитель начальника центральной ремонтной службы Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. - Но работа подобного характера для меня не в новинку. Мы постоянно проводим учебно-тренировочные занятия по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, так что каждый здесь знает, что и как делать.

Погода в тундре переменчивая, спасателям «Транснефти» пришлось работать и под дождем, и при порывистом ветре. Автор фото: Олег БЕЛЯЕВ.

- Все знали, куда едут, и представляли, что их здесь ждет, - говорит Виктор Бронников. - Задачу все понимают. Работаем с полной отдачей, круглые сутки. Но при этом мы, конечно, людей бережем. Все заинтересованы в общем деле, все понимают - чем быстрее мы уберем дизельное топливо с водной поверхности и грунта, тем меньше пострадает природа.

В подобных ситуациях как нигде проявляется командный дух. Где еще увидишь, как генеральный директор тащит мотор для генератора, а генерал МЧС лично расчехляет емкости для сбора топлива? Здесь все решают единую задачу, не делясь на должности и организации. Единая команда, работающая на общее дело.