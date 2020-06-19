Нервничаешь и впадаешь в панику? Проверь железо

Для многих женщин книга гематолога Анастасии Арсенёвой «Железный аргумент. Вся правда об анемии» станет настоящим откровением. Оказывается, миллионы людей в России имеют дефицит железа. Ну и что в этом такого, скажут скептики, мол, от этого еще никто не умирал? А все дело в том, что эта проблема тянет за собой массу других неприятностей – повышенную утомляемость, раздражительность и страх, а еще не самый здоровый и счастливый внешний вид. Хотите быть здоровыми и жизнерадостными? Тогда эта книга обязательна к прочтению!

Мы поговорили с Анастасией о ее книге, о коварстве анемии и задали главные вопросы об этой болезни.

Для многих женщин книга гематолога Анастасии Арсенёвой «Железный аргумент. Вся правда об анемии» станет настоящим откровением.Фото: Личный архив героя публикации

ЛЮДЕЙ С АНЕМИЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ВЗГЛЯДУ

- Самоизоляция к концу. В квартирах мы пробыли два месяца и за это время многие обзавелись лишним весом, стрессом. Могла ли пандемия наградить еще и анемией?

- Пандемия не могла наградить, она была короткой. Для того, чтобы анемия развилась, требуется более продолжительный срок. А вот если дефицит железа уже был до того, как все это началось, то самоизоляцию такие люди переживали хуже: испытывали страх, чрезмерно реагировали на происходящее, впадали в панику. Железо очень важно для мозга, именно от него зависит, как наша нервная система реагирует на происходящее вокруг. Особенно это заметно в стрессовых ситуациях. Вот, например, по пациентам, с которыми я работаю, видно, когда с ними случилась анемия. У них любые ситуации, которые чуть-чуть давят на психику, сразу же превращаются в большую проблему. Люди очень остро на это реагируют.

Если видите, что справляетесь хуже с жизненными ситуациями, чем ваш муж: тревога бьет через край, а объективных причин на панику нет, ухудшилось качество сна - сходите к врачу.Фото: Shutterstock

- То есть если два месяца назад не было таких нервных реакций, это повод сдать анализы на содержание железа?

- Да, это повод, особенно если речь идет о женщине, о маме. Женщины больше склонны к дефициту железа, а молодые мамы, беременные, живут с истощенными запасами железа. Если вы в этой группе и видите, что справляетесь хуже с жизненными ситуациями, чем ваш муж: тревога бьет через край, а объективных причин на панику нет, ухудшилось качество сна - сходите к врачу. Скорее всего у вас не хватает железа, а оно необходимо для того, чтобы мозг работал хорошо – для памяти, для внимания и для антистрессового механизма.

- А как же правильно сказать об этом врачу, чтоб не получить рекомендацию «дорогая, высыпайтесь и занимайтесь йогой»?

- Слишком большое количество женщин и детей страдают анемией - половина малышей до 5 лет и до 40 процентов женщин репродуктивного возраста. Это настолько распространенная проблема, что у многих врачей есть своеобразные «шоры» — это вроде как уже считается нормой. «У нас многие живут с низким гемоглобином и ничего».

Я бы начинала с другого – подумала, что еще не так со мной? Низкий гемоглобин это уже последняя стадия дефицита железа. Сначала в организме его запасы истощаются и появляются симптомы, один из которых - разбалансированность нервной системы. Второй момент – это качество сна, на него тоже влияет дефицит железа. Как вы себя чувствовали до карантина? Отлично, превосходно или были угнетены? Вы хронически уставали, приходили домой и ни на что больше не хватало сил? Или, наоборот, вели активный образ жизни? Хроническая усталость –еще один аргумент, который нужно назвать врачу.

Третий момент: посмотрите, как работает ваша иммунная система.

По данным из педиатрической практики, дети с дефицитом железа чаще болеют вирусными инфекциями. Взрослые с такой же проблемой более склонны к грибковым заболеваниям, герпесу и также чаще болеют вирусными заболеваниями. Иммунная система использует железо, чтобы бороться с инфекциями.

Ну и, конечно, любимое женское – состояние волос и ногтей. При дефиците железа они страдают. Я с большой долей вероятности могу предсказать у кого есть проблемы с железом. По внешности это, как правило, видно.

В ГРУППЕ РИСКА ДОНОРЫ

- Мужчины анемией не страдают?

- Природой так устроено, что мужчины меньше тратят железо, чем женщины. Мальчики больше едят, чем девочки, не придерживаются диет, не рожают и не кормят, поэтому, у них обратная ситуация – накопление железа.

У мужчин анемия встречается, но реже. Это зачастую проблема доноров. По статистике, часто донор – это мужчина 25-35 лет. Им необходимо контролировать не только гемоглобин, а именно уровень ферритина.

Любое лечение без обследования – это нехорошо.Фото: Shutterstock

- Для этого, чтобы понять, что есть проблема какие анализы надо сдавать?

- Общий анализ крови покажет уровень гемоглобина, если он низкий, то уже все понятно. Гемоглобин в норме? Следует узнать показатель сывороточного ферритина.

Ферритин не входит в скрининг по ОМС, его надо делать дополнительно за личные средства. Это большая проблема, некоторые пациенты удивляются, почему назначают что-то дополнительно.

- У нас все поголовно разбираются в медицине. Вижу по соцсетям, многие сами «прописывают» себе железо: «вон у подруги какой эффект, я тоже попью!»

- Да, это большая проблема! Любое лечение без обследования – это нехорошо. У дефицита железа не существует специфических симптомов, увидев которые, врач бы сказал: точно, оно! Такие же симптомы, к примеру, могут быть и при сниженной функции щитовидной железы.

Надо помнить: если пить железо без обследования, в лучшем случае, это не поможет. Симптомы не пройдут, потому что они не от этого. В худшем случае, если человек склонен к избыточному накоплению железа, появится его переизбыток в организме. Железо складывается в запас до тех пор, пока это «депо» не переполнится и тогда оно начинает откладываться в печени, сердечной мышце, вызывая болезни этих органов. Функция печени может нарушиться до такой степени, что она совсем перестанет работать.

Сделали анализы самостоятельно и дефицит железа обнаружен? Все равно не стоит пить таблетки без назначения врача. Потому что бывают параллельные состояния - дефицит йода и низкие запасы железа. Выводы должен сделать врач!

КУДА БЕЖАТЬ?

- К какому врачу идти?

- К эндокринологу. Потому что, уровень запасов железа в эндокринной системе очень важен. При анемии многие эндокринные органы – яичники, щитовидная железа - работают хуже. Эндокринолог сможет решить эту проблему.

Женщины могут обратиться к гинекологу. Их профессиональное сообщество ведет огромную работу в этой области.

Сложнее попасть к гематологам, это редкая специализация. К ним тоже можно обратиться. Сложностей вылечить эту болезнь нет, главное, ее выявить.

- Профилактика анемии существует? Что должно быть в рационе?

- Давайте так: не что должно быть, а чего быть не должно. Какое количество железа поступит в организм, зависит от того, сколько мы его съели с продуктами и как оно всасывается в кишечнике. Насколько хорошо он умеет это делать, зависит от качества нашего питания. Знаете, дефицит железа распространен не только в Африке, где нечего есть, но и в развитых странах. Современное питание богато рафинированными углеводами, сахарами. Это все вызывает нехорошие процессы в кишечнике, и он перестает нормально всасывать полезные вещества. В белой муке практически нет ничего полезного, переработанном мясе - тоже. Пельмени, сосиски, колбасы не приносят пользы. Важно, чтобы питание было здоровым: пять порций овощей и фруктов в день, цельнозерновые крупы, а не манка, не белая мука, а цельнозерновая. А также бобовые, яйца, рыба, кисломолочные продукты, ферментированные овощи, как, например, квашенная капуста. Если дефицит уже есть, еда не может быть лекарством. Беременным требуется другая профилактика: потребность в железе увеличивается, а съесть столько еды невозможно! Врач должен назначить мультивитаминные комплексы или препараты для лечения.

- Если человек любит гречку, значит ли что у него дефицит железа?

- Вовсе не обязательно. А вот если человеку хочется есть что-то несъедобное: пожевать бумагу, песок, землю, штукатурку, - вероятность дефицита железа велика. Взрослым нередко нравятся шампуни с неестественным химическим запахом, стиральный порошок, запах лака.

- В интернете немало советов – есть яблоки, втыкать в них гвозди…

- Это очень старинный способ. Еще наши предки добавляли ржавчину в вино. В древности врачи знали о дефиците железа, еще до изобретения анализов, и пытались с ним бороться вот такими способами. Сейчас есть эффективные лекарства – содержат нормальную дозу, протестированы и помогают быстро!

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