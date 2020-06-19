Из-за пандемии коронавируса дети все чаще становятся объектами травли и преследования педофилов

Пандемия COVID-19 привела к новому всплеску насилия в отношении детей. В связи с коронавирусом возможности ходить в школу лишились более 1,5 миллиарда детей и подростков. Теснота в доме, ограничения на передвижения и потеря дохода – все это стало причиной стресса и тревоги у родителей, которые зачастую неадекватно реагируют на непослушание и шалости детей. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном совместно Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и ЮНЕСКО.

К тому же в период изоляции дети проводят много времени за компьютерами или мобильными устройствами и подчас заходят на платформы, где подвергаются угрозе сексуальной эксплуатации. В условиях кризиса в интернете безнаказанно активизировались педофилы и другие преступники, которые вовлекают несовершеннолетних в развратные действия, направляют им непристойные видео или снимают самих детей в откровенных позах.

Еще одна проблема: многие дети и подростки занимаются травлей своих сверстников онлайн.

- В период закрытия школ из-за пандемии COVID-19 мы наблюдали рост насилия и проявлений ненависти в интернете, участились разного рода издевательства. Сейчас, когда школы вновь открывают свои двери, многие дети боятся туда возвращаться, - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Она подчеркнула, что мы все «несем коллективную ответственность за обеспечение безопасности в школах для всех детей».

Только в 2017 году жертвами убийств стали 40 150 детей в возрасте до 18 лет. Детей бьют и подвергают психологическому насилию дома, над ними издеваются в школе, а государство и общество закрывают на это глаза. При этом издевательства над детьми со стороны их сверстников приобретают масштабы пандемии. За последний месяц с травлей столкнулись более 32 процентов учащихся в возрасте от 11 до 15 лет

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