ВОЗ бьет тревогу: на фоне коронавируса поднимается угроза новой инфекции

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные по заболеванию туберкулезом в Европе. По словам доктора Терезы Касаевой, отвечающей за борьбу с туберкулезом в ВОЗ, именно это заболевание – угроза номер два для Европы, после коронавируса.

- У нас есть основания предполагать, что количество заболевших туберкулезом и смертей от этого заболевания сейчас может возрасти. В европейском регионе уже отмечается снижение выявления туберкулеза на 60%. По данным нашего эпидемиологического моделирования, если такая тенденция будет продолжаться в течение трех месяцев, это может привести к более чем 7 тысячам смертей.

Сейчас в Европе заболеваемость туберкулезом зафиксирована на уровне 260 тысяч человек. При этом 23 тысячи, по словам представителя ВОЗ, «умирает от туберкулеза». 77 тысяч человек в Европе переносят туберкулез в тяжелой лекарственно устойчивой форме.

- Наши рекомендации сейчас таковы: лечение туберкулеза должно быть предпочтительно вне стационара. Есть рекомендации по полностью безинъекционному лечению, по превентивному лечению туберкулезной инфекции и это становится сейчас этичным. И ковид, и туберкулез поражают преимущественно легкие, и если мы зачастую не можем избежать развития коронавирусной инфекции, мы можем и должна избежать развития туберкулеза, - заявила доктор Тереза Касаева.

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