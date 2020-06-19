Ржевский мемориал появился на почтовых конвертах

Торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной Ржевскому мемориалу Советскому солдату, проходила в необычном для пандемии формате. Большая часть участников – в масках и иногда в перчатках - собралась в помещении Российского военно-исторического общества (РВИО). А вот помощник президента Владимир Мединский вышел на связь с помощью видеосигнала. Раньше он был министром культуры и к созданию грандиозного памятника в Тверской области он имел самое непосредственное отношение.

- Мемориал был готов еще в середине апреля, - сказал Владимир Мединский. - Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили по возможности не создавать столпотворение и перенести открытие на конец июня. Удивительно, что, несмотря на то, что памятник был закрыт специальным баннером, а вся территория была закрыта предупреждающими лентами, 9 мая сотни автомобилей останавливались у мемориала, люди выкладывали цветы у лент, чтобы охранники перенесли это к памятнику Советскому солдату. Это было очень трогательно. Мемориал откроется 30 июня, так что с 1 июля приглашаю поклониться памяти наших солдат.

Ржевский мемориал Советскому солдату, наверное, самый грандиозный памятник воинам Великой Отечественной, созданный в последние годы. На десятиметровом холме - 25-метровая фигура солдата, которого словно уносят в небо журавли. Это лишь часть памятного комплекса, есть еще входная группа, где на листах кортеновской стали высечены имена десятков тысяч погибших подо Ржевом, а также мультимедийный музейный комплекс, где можно посмотреть архивные документы, фотографии и видеофрагменты. Этот небольшой музей – филиал Центрального музея Великой отечественной войны что на Поклонной горе.

Мемориал расположен неподалеку от деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства и Правительства Тверской области. А в гашении посвященной ему почтовой марки принимали участие начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров, замдиректора Управления Федеральной почтовой службы по Москве Егор Заречнев , замдиректора Центрального музея Великой Отечественной войны Федор Смуглин и ветераны Василий Захаров и Юрий Кореневский. Все участники расписались на плакатах-конвертах с изображением Ржевского мемориала, а потом проштамповали их специальной печатью.

- Марка сама по себе маленький памятник, - сказал представитель российской почты Егор Смуглин. - Сотни и тысячи этих марок, наклеенных на конверты, разлетятся по адресам во всем мире. Те, кто получит письма, посмотрят на изображение мемориала и еще раз вспомнят героев тех страшных сражений.

Действительно, сразу после гашения почтовые марки и конверты с изображением Ржевского мемориала поступили в продажу. Марки были выпущены тиражом 144 000 экземпляров, а конверты - 250 000 штук.

КСТАТИ

ПОД РЖЕВОМ КРАСНАЯ АРМИЯ ПОТЕРЯЛА 1 МИЛЛИОН 342 ТЫСЯЧИ 888 ЧЕЛОВЕК

Церемония гашения марки, посвященной Ржевскому мемориалу, прошла буквально через день после публикации статьи Президента России Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Эта статья была напечатана в американском журнале «National Interest», ее текст был размещен на официальном сайте Кремля.

В этой статье Владимир Путин упоминает и бои под Ржевом:

«И сегодня потрясают простые и великие по своей сути строки стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом…», посвященного участникам кровопролитного, жестокого сражения Великой Отечественной войны на центральном участке советско-германского фронта. Только в ходе боев за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная армия потеряла, включая ранеными и пропавшими без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. Называю эти, собранные по архивным источникам страшные, трагические, еще далеко не полные цифры – впервые, отдавая дань памяти подвигу известных и безымянных героев, о которых в послевоенные годы в силу разных причин говорили незаслуженно, несправедливо мало или вовсе молчали».