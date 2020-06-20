2020-06-20T12:47:33+03:00
Общество

Танки на Тверской: Самые яркие фото генеральной репетиции парада Победы-2020 в Москве

Фотокорреспондент «Комсомолки» снял подготовку к торжественному прохождению, которое состоится 24 июня
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
20 июня на Красной площади прошла завершающая репетиция парада Победы.20 июня на Красной площади прошла завершающая репетиция парада Победы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 июня на Красной площади прошла завершающая репетиция парада Победы. Ей предшествовали две ночные тренировки на минувшей неделе. В субботу же состоялся генеральный прогон. На мероприятии побывал фотокорреспондент «Комсомольской правды» Михаил Фролов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса Парад к 9 Мая в Москве был перенесен. Провели лишь воздушную часть. Но совсем отказываться от традиционного прохождения не стали — дождались снятия большей части ограничений. В этом году отмечается 75-летие Победы. Сам парад назначен на среду, 24 июня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на спад заболеваемости в столице, меры безопасности официально не отменили. И хотя многие горожане давно пренебрегают средствами защиты, военнослужащие проводили первые тренировки в перчатках и масках. Перед участием в параде их протестируют на коронавирус.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известно, что в параде на Красной площади будут задействованы 14 тысяч военнослужащих. 11 расчетов облачатся в историческую форму времен Великой Отечественной и пройдут с историческим оружием. Один из них повторит форму участников Парада Победы в 1945 году. Готовится прохождение группы с боевыми знаменами и штандартами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Принимает участие и боевая техника. Перед прохождением ее дезинфицируют. В механизированной колонне свыше 230 машин. На параде ожидается прохождение исторической техники времен Великой Отечественной, современных образцов и даже перспективных единиц. Минобороны планирует вывести на Красную площадь 20 образцов, которые ранее не показывали на парадах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году на парад как и ранее приглашали лидеров европейских стран, стран СНГ и США.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
Путин: эпидемия коронавируса в России отступает
Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, сохранят еще июль и август
Путин намерен отметить госнаградами медиков, борющихся с коронавирусом
«Вы настоящие герои»: Путин поблагодарил медиков за самоотверженное исполнение своего долга
«Просто упал и все»: Коллега Олега Парастаева рассказал о его смерти
Все осознавал, когда садился пьяный за руль: Адвокат доволен экспертизой Михаила Ефремова
Когда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ Гамалеи
Второго обвиняемого по делу Джорджа Флойда полицейский освободили под залог
Умер Олег Парастаев, автор легендарного хита «На заре»
Экспертиза признала обвиняемого в смертельной аварии Михаила Ефремова вменяемым
Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности "Северного потока-2"
«Все жизни имеют значение»: Майк Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Эффективные для профилактики коронавируса антисептики назвали специалисты
Неизвестная подлодка всплыла вблизи территориальных вод Японии
В России выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусом
Полицейский в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двоих коллег
Johnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлее
На западе Германии откроют первый памятник Ленину
Самолеты и танки в Москве: началась генеральная репетиция Парада Победы