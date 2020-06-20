2020-06-20T17:06:39+03:00
Спорт

Фанаты "Спартака" устроили файер-шоу и "заслужили" уголовное дело

Болельщики красно-белых устроили яркие проводы своей команде
Сергей КИРИЛЛОВ
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Болельщики московского «Спартака» устроили яркие проводы своей команде, уезжавшей на игру против «Арсенала» в ТулуБолельщики московского «Спартака» устроили яркие проводы своей команде, уезжавшей на игру против «Арсенала» в ТулуФото: Кадр видео
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Рестарт чемпионата России по футболу начался со скандалов. В пятницу ФК «Ростов», в котором 6 футболистов заболели коронавирусом, прислал на матч против «Сочи» молодежный состав и проиграл 1:10.

А в то же время болельщики московского «Спартака» устроили яркие проводы своей команде, уезжавшей на игру против «Арсенала» в Тулу. Учитывая, что болельщиков сейчас пускают на стадионы минимум – не более 10 процентов, да и только своих, побузить пришлось рядом со своим стадионом. Фанаты перекрыли движение и вывесили баннер «Победа или смерть».

Вот как описываются события в заявлении следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

«Футболисты выехали на игру в пятницу, 19 июня, вечером. В Москве в Проектируемом проезде в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане самовольно перекрыли проезжую часть и подожгли файеры и других пиротехнические средства, в связи с чем произошла дымовая завеса.»

В результате было возбуждено дело по статье «хулиганство». Правда, пока не понятно, как будут искать нарушителей, ведь большинство из них было в масках.

Кстати, файер-шоу продолжилось и в самой Туле, где автобус с футболистами встречали местные поклонники народной команды. А нескольких болельщиков задержали при входе на стадион.

Матч «Арсенал» - «Тула» начинается в субботу, 20 июня, в 16.30 по московскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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