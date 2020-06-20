2020-06-20T19:06:41+03:00
Наука

Ученые идентифицировали «Нечто», обнаруженное в Антарктиде

Почти 7лет никто не мог понять, что на самом деле представляет из себя ископаемый предмет, похожий на мяч для регби.
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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"Нечто", найденное в Антарктиде."Нечто", найденное в Антарктиде.
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Весьма крупную окаменелость размером 28 на 18 сантиметров, похожую на сдувшийся мяч для регби или американского футбола, палеонтологи извлекли из земли еще в 2011 году во время раскопок на антарктическом острове Сеймур. Окаменелость лежала в нескольких метрах от останков крупного ящера - мозазавра, жившего 68 миллионов лет назад.

Находка была сделана на антарктическом островей Сеймур.

Находка была сделана на антарктическом островей Сеймур.

«Мяч» озадачил. Было ясно, что он не просто кусок породы. Та, которая его окружала, отличалась по цвету и структуре. Палеонтологи вспомнили давний фантастический фильм «Нечто» (The Thing) о кошмарной находке в Антарктиде. И мрачно пошутили, назвав свою так же. А идентификацию отложили на потом.

Более всего "нечто" походило на мяч для регби. Но точно им не было.

Более всего "нечто" походило на мяч для регби. Но точно им не было.

Тайная суть новоявленного «Нечто» прояснилась лишь в 2018 году. Группа американских и чилийских ученых, ведомых Лукасом Леджендре (Lucas Legendre) из Техасского университета (Department of Geological Sciences, University of Texas at Austin) пришла к выводу, что «мяч» это яйцо. Окаменевшее яйцо - скорее всего того самого мезазавра, останки которого нашлись рядом. Он, а вернее она – самка мезазавра – его снесла. Ныне – еще спустя 2 года – ученые окончательно уверились в своей гипотезе и привели доводы, ее подкрепляющие, в авторитетном журнале Nature. На него ссылается портал ScienceAlert, который коротко рассказал обо всем этом.

Так выглядела самка морского ящера, которая снесла яйцо.

Так выглядела самка морского ящера, которая снесла яйцо.

Мезазавры - морские рептилии из отряда лепидозавров, жили в воде. Достигали в длину 7 метров, откладывали яйца, из которых тут же вылуплялись вполне самостоятельные детеныши. Сами яйца были кожистыми – в так называемой мягкой оболочке. Как у ящериц или змей. Примерно 68 миллионов лет назад и «мяч» был кожистым. На что указывало слоистое строение его оболочки, состоящей из мембран.

Исследователи уверяют, что и раньше догадывались, что «Нечто» это скорее всего яйцо. Но смущали его размеры - такие огромные яйца прежде не попадались. Даже у гигантских сухопутных динозавров они были меньше. Яйца, крупнее того, что нашлось в Антарктиде, были лишь у доисторической птицы – мадагаскарского эпиорниса (Aepyornis maximus) – достигали 33 сантиметров в поперечнике.

А окаменевшие кожистые яйца вообще никогда не попадались. Считалось, что такие и окаменеть-то не могут - быстро разлагаются и просто исчезают. «Нечто» стало первым чудом сохранившимся гигантским яйцом с мягкой оболочкой.

Строение оболочки яйца указывало на то, что когда-то - "при жизни" - она была мягкой.

Строение оболочки яйца указывало на то, что когда-то - "при жизни" - она была мягкой.

Авторы публикации обращают внимание: внутри «мяча» никого не было. Похоже, что детеныш успел вылупиться и спастись от некой опасности, которая подстерегла его мать.

Детеныш скорее всего покинул яйцо. Со временем оно каким-то чудесным образом окаменело. Черз 68 миллионов лет яйцо нашли люди.

Детеныш скорее всего покинул яйцо. Со временем оно каким-то чудесным образом окаменело. Черз 68 миллионов лет яйцо нашли люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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