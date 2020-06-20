Ливень в Москве 20 июня 2020 года повалил 10 деревьев

Непогода в очередной раз натворила дел в Москве. Налетевший на столицу сегодня, 20 июня, сильный ливень с грозой и ветром больше всего потрепал южные районы города, где выпало до 70 процентов осадков от месячной нормы. Во время грозы в парке «Коломенское» от удара молнии пострадали два человека.

«Их состояние оценивается как удовлетворительное, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - По данным на 18.00, из-за сильного ветра упали 10 деревьев. В городе также зафиксировано несколько локальных подтоплений».

В некоторых местах листья и ветки упавших деревьев попали в ливневую канализацию и забили стоки. Из-за этого частично затопило улицы и дворы. В эти районы сразу прибыли аварийные бригады для откачки воды.

«По прогнозам дождливая погода сохранится в столице до конца дня, - сказал глава Комплекса городского хозяйства. - Жителям нужно быть внимательнее на улице. Постарайтесь не укрываться от ливня и грозы под деревьями и не парковать около них машины».

По его словам, аварийные бригады работают в режиме повышенной готовности. Коммунальщики готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения электросетей, рекламных щитов, кровли зданий, дорожных знаков и указателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786085" frameborder="0"></iframe> «Венеция» в Щелково: Улицы затопило по колено.

Сообщения по поводу подтоплений улиц и дворов принимает центральная диспетчерская служба ГУП «Мосводосток» по телефону - (495) 657-87-03 (круглосуточно).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786037" frameborder="0"></iframe> В Москве ливень затопил часть Варшавского шоссе.

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