Онищенко считает, что здоровье человека на 80 % зависит от него самого

- Геннадий Григорьевич, я от имени наших читателей поздравляю вас с Днем медицинского работника. Желаю вам крепкого здоровья и больших успехов в оздоровлении нашей нации.

- Спасибо.

- А вы что хотели бы пожелать нам, кроме того, что - бросить пить, курить, неправильно питаться, сидеть без дела, спать по 25 часов в сутки?

- Во-первых, меня, товарищ Гамов, удивила непривычная для вас лиричность вашего вступительного слова.

- Я старался, прослезился даже.

- Самое главное, что бы я хотел пожелать - уважать себя. И - тебе. И - каждому россиян ну.

- Расшифруйте этот «тост»!

- Если человек уважает себя, то, исходя из этой веры, этого жизненного целеполагания, он выстраивает свою жизнь.

Он относится к своему здоровью как к некой ценности, он нормально питается, нормально отдыхает, занимается физическими «активностями» - это я о физкультуре и спорте.

И не страдает пороками в виде пристрастия к этилену во всех его проявлениях и к курению.

А раз он уважает себя, значит, он уважает ту страну, в которой живет, потому что он это чувствует как неотъемлемую составляющую.

Здоровье - не только личное достояние, а достояние всей страны, потому что каждый человек - неотъемлемая ее часть. И от каждого зависит ее будущее.

И каждый из нас – это тот, кто определяет ее состояние, степень ее загазованности, то, насколько она запылена, ее заброшенность и отсутствие заботы о ней... Понятно, что я говорю?

- Неожиданно как-то... Нам всем - здоровья.

- Надо всегда помнить, что 80% нашего личного самочувствия, нашего личного здоровья, здоровья наших, прежде всего детей, близких – за это ответственны, прежде всего, мы сами.

А медицинские работники, которые сегодня (их лучшие представители) являют собой именно то высокое чувство служения перед своей страной. Особенно - те, которые сегодня находятся в инфекционных стационарах, в больницах. Это они сегодня, невзирая ни ни на время суток, ни на собственное состояние (сыты ли они, голодны ли, выспавшиеся или уже неделями не видят своих близких), - идут и выполняют свое служение. А мы им не воздаем должное.

- К сожалению...

- Та нищенская зарплата, которую они получают, - это даже не копейки, которые на паперти мы иногда бросаем нищим, которые у нас это вымаливают.

Врачи не способны вымаливать, они просто выполняют свой долг, своим примером сегодня показывают высоту духа, высоту любви к своему Отечеству, самоотдачу и жертвенность.

Давайте пожелаем всем им здоровья, личного счастья, удачи, терпения, ну и, может быть, самой такой призрачной надежды, что когда-то общество оценит их труд и будет к ним относиться хотя бы с уважением. Понятно?

- Да, понятно. Скажите, а за здоровье медиков что можно сегодня выпить, чем чокнуться?

- Александр, не кощунствуй, ради Бога!.

- То есть?

- Давай изберем какой-нибудь другой профессиональный праздник - (хотя, и у меня совет тоже странноватый) - День строителя, машиностроителя и там поёрничаем. Ну, зачем ты это делаешь?

- Извините.

- Нет… Давай, мол, оторвемся по полной.

О вас я бы использовал все существующие и несуществующие во мне таланты – поехидничать, егозить всякого рода словосочетаниями.

А не троньте медицинских работников, не берите грех на душу.

- Нет, не берем, и я не хотел никого обидеть. Да, это святые люди, мы перед ними преклоняемся. И на полном серьезе я бы сказал, знаете что? Сейчас врач, доктор, медик, медсестра у нас в обществе вызывают почти такое же уважение, как ветераны, герои войны, как космонавты. Такое же преклонение перед их подвигом.

- У вас они не должны вызывать уважение, у вас они должны вызывать благоговейный трепет.

- Договорились.

- А уважение – это, знаешь, это такая формула речи.

- Я согласен, готов подписаться под каждым вашим словом.

Я вас ещё раз поздравляю с Днем медицинского работника, Геннадий Григорьевич, и желаю вам крепкого здоровья. И мне бы хотелось лично с вами работать еще очень и очень долго. Я не знаю, разделяете вы или нет мое желание, но у меня вот такое желание.

- Спасибо и за ваше желание, и за ваши слова. То есть я все-таки вымолил у вас хотя бы одно предложение доброго слова о моих коллегах.

- Нет, это - наше желание. Много хороших слов будет.

- И на том спасибо.