2020-06-21T15:04:47+03:00
В мире

Новую тушь от Gucci рекламирует девушка с синдромом Дауна

Обезоруживающая Элли Голдштейн далеко не единственная модель с необычной внешностью [фото]
Антонина ВЕТКИНА
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Элли Голдштейн 18 лет, она обожает чтение, театр, танцы и выступать на сцене.Элли Голдштейн 18 лет, она обожает чтение, театр, танцы и выступать на сцене.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Гигант модной индустрии Gucci выпустил рекламную фотосессию новой туши Gucci Mascara L’Obscur, в которой снялась необычная модель — 18-летняя британка Элли Голдштейн с синдромом Дауна. Фотографии новой рекламной кампании появились в официальном Instagram-аккаунте Gucci.

«Я разрабатывал эту тушь для людей, которые используют макияж, чтобы по-своему рассказать их историю свободы», - заявил креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

Элли Голдштейн 18 лет, она обожает чтение, театр, танцы и выступать на сцене. На модельном рынке интересы девушки представляет известное агентство Zebedee Management, которое специализируется на моделях, «которые до недавнего времени были исключены из медиапространства». Среди них - люди с ограниченными возможностями, имеющие нестандартную внешность, а также транссексуалы и лица неопределенного пола.

Подписчики странички Gucci тепло приняли рекламную кампанию с участием Элли: «Вы меняете само понятие красоты», «Определенно, лучший образ от Gucci за последнее время», «Она прекрасна!» - пишут люди в комментариях.

Модели с нестандартной внешностью в модном мире давно уже в норме вещей. Западная цивилизация повернулась лицом к людям с особенностями развития, которые тоже имеют право на самореализацию и простое человеческое счастье.

Элли Голдштейн делает первые робкие шаги в мире моды, но среди моделей с особенностями есть настоящие звезды. Например, австралийка Мэдэлин Стюарт — у нее тоже синдром Дауна, при этом она успешная фото- и подиумная модель. В портфолио у Мэделин Неделя моды в Нью-Йорке, обложки для десятков журналов.

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В портфолио у Мэделин Неделя моды в Нью-Йорке, обложки для десятков журналов.
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А вот красотка Винни Харлоу: у нее витилиго — нарушение пигментации, при котором некоторые участки кожи теряют пигмент и выглядят как светлые пятна. В Instagram Винни почти 8 млн подписчиков, и она весьма востребована как профессионал индустрии.

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Be yourself, but know there s always room to grow
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Не стала ставить на себе крест после ампутации ноги Виктория Модеста, американка латышского происхождения. Она носит космического вида протез, называет себя «бионической моделью» и регулярно вышагивает по подиуму Нью-Йоркской недели моды.

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Finally met a fellow future babe @hillarycoe at @iamwill fundraiser. Beautiful evening, pop culture can support social change #girlboss #bionicpopartist #girlpower #spacex
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Наконец, можно вспомнить американку Мелани Гайдос, у которой редкое и тяжелое заболевание - эктодермальная дисплазия, когда разрушаются зубы, волосы, ресницы. Мелани сумела не отчаиваться и просто жить. Однажды ее заметили фотографы и она стала востребованной арт-моделью. Мелани даже снималась в клипе группы «Рамштайн».

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@thebigflowerfight
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«Мы созданы, чтобы просто жить и радоваться каждому дню», говорит нам каждый из этих людей. Некрасивых людей не бывает, стандарты красоты — это нечто унизительное, а значит, счастлив может быть каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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