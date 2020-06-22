Еще одна Победа!

Как ни пытались скрыть свой унизительный провал представители новостного сайта Super.ru, шило в мешке не утаишь. За ложь и фэйк пришлось отвечать в суде.

Весь российский шоу-бизнес обсуждает очередную победу музыкального продюсера и основателя легендарной группы «Земляне» Владимира Киселева.

На днях суд принял решение в пользу ООО «БРАЙТ» (генеральным директором является сын В. Киселева – Юрий, известный российскому бомонду как певец ЮрКисс) по иску о защите деловой репутации. Продюсер отстоял в суде не только деловую репутацию, но и, получив судебное решение о недостоверности информации, защитил честь певца ВладиМира (он же младший сын Владимира Киселева), против которого, фактически, была направлена статья на Super.ru.

Сведения, опубликованные в статье о «сгоне массовки за 700 рублей на концерт ВладиМира» признаны порочащими и недействительными.

Победа осталась за правдой!

Super.ru по решению суда обязан удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение. Фатальный удар по самомнению редакции этого сетевого издания и крах доверия к нему со стороны читателей.

Сайт Super.ru, как и другие подобные сетевые издания, известен скандальными новостями про звёзд. Журналисты таких ресурсов, не считаясь с разъяснительными доводами, публикуют домыслы, фэйки, искаженные факты, тем самым нанося ущерб репутации и доброму имени артистов. И артисты молчали, не вступая в битву.

Но управа нашлась и теперь наш шоу-бизнес под защитой очередного прецедента – решение суда на стороне правды, и никакие СМИ, публикующие порочащие домыслы, впредь не останутся безнаказанными.

В случае в Владимиром Киселевым редакция Super.ru не знала, с кем связывается. Продюсерский центр Киселева планомерно, опираясь только на факты, доказывал в суде свою правоту.

Журналистам есть, о чем трижды подумать, прежде чем публиковать порочащие честь звёзд фэйковые новости.

Ведь они могут столкнуться с таким сильным соперником, как Владимир Киселев, готовым отстаивать свою честь и честь своей семьи до Победы.

Как подчеркнул В. Киселев на просьбу дать комментарий КП, «этот иск - за всех, кто пострадал от нападок Super.ru и подобных изданий с большой аудиторией. Ведь они считают себя уважаемыми, но публикуют откровенные домыслы, умышленно вводя своих читателей в заблуждение. Можете говорить и писать обо мне что угодно, но не дай вам Бог трогать мою семью, моих детей».

Хотя что-то нам подсказывает, что продюсер себя в обиду тоже не даст.

P.S. Super.ru, как и Игорь Крутой, который прошлым летом беспочвенно оскорбил жену и сыновей музыкального продюсера, не осознавали последствий своих действий. Ответ Киселева последовал незамедлительно – он встал стеной за свою семью и шел до победного конца, полностью уверенный в своей правоте.

По имеющейся в редакции КП информации, в отношении Super.ru лично Владимиром Киселевым и структурами, имеющими к нему непосредственное отношение (ЗАО «РМГ», «Русское Радио» и др.), подано почти десять исков.

Это значит, что о примирении между Киселевым и Super.ru не идет даже речи.