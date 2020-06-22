2020-06-22T11:06:23+03:00
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил России 22 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Президент приехал на молебен в собор Воскресения Христова в Кубинке. Видеотрансляция завершена
Ася КУЗНЕЦОВА
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Военнослужащие на церемонии освящения собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ. Фото: Михаил Метцель/ТАССВоеннослужащие на церемонии освящения собора Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 июня, посетил главный храм Вооруженных сил России – собор Воскресения Христова в Кубинке.

Молебен в храме в День памяти и скорби провел Патриарх Кирилл.

Ранее планы президента посетить храм подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Такое посещение есть в его рабочих планах, - отметил пресс-секретарь Путина без уточнения даты.

Владимир Путин в Главном соборе Вооруженных сил России.В эти минуты Владимир Путин посещает Главный храм Вооруженных России

Также о поездке президента в храм Минобороны заявил председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

- В День памяти и скорби Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл, - уточнил он.

Ранее сайт KP.ru публиковал лучшие кадры главного храма Вооруженных сил России в парке "Патриот". Его строительство было посвящено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и возвели гео на средства из добровольных пожертвований.

Путин посещает главный храм Вооружённых сил России.

Визит Путина в Главный храм Минобороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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