2020-05-09T09:46:50+03:00
Общество

Главный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот": лучшие кадры

Строительство храма завершено в кратчайшие сроки, покажем, как выглядит храм, строительство которого было посвящено 75-летию Великой Победы
Юлия САЛЬНИКОВА
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В парке "Патриот" завершено строительство главного храма Вооруженных сил.В парке "Патриот" завершено строительство главного храма Вооруженных сил.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парке "Патриот" завершено строительство главного храма Вооруженных сил. Это не просто один из самых высоких храмов России, высота здания 95 метров, он должен стать третьим по высоте православным храмом в мире после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора, храм построен к важной дате для русского народа - к 75-летию Победы.

Это не просто один из самых высоких храмов России, высота здания 95 метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это не просто один из самых высоких храмов России, высота здания 95 метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причем построили здание на пожертвования и в рекордные сроки, в 2018 году приступили к строительству, сейчас работы завершены. То есть храм такого размаха сумели построить всего за полтора года. Ожидается открытие, но из-за пандемии коронавируса этот момент пришлось отложить.

Храм построен к важной дате для русского народа - к 75-летию Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Храм построен к важной дате для русского народа - к 75-летию ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В храме есть мозаика, приделы, посвященные святым - покровителям русского воинства.

Настоятелем храма стал епископ Клинский Стефан, он сообщал kp.ru, что даже пол из чугуна в храме не обычный, он отлит из трофейного оружия.

Построили здание на пожертвования и в рекордные сроки, в 2018 году приступили к строительству, сейчас работы завершены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Построили здание на пожертвования и в рекордные сроки, в 2018 году приступили к строительству, сейчас работы завершены.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ожидается открытие, но из-за пандемии коронавируса этот момент пришлось отложить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ожидается открытие, но из-за пандемии коронавируса этот момент пришлось отложить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Храм такого размаха сумели построить всего за полтора года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Храм такого размаха сумели построить всего за полтора года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он должен стать третьим по высоте православным храмом в мире после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он должен стать третьим по высоте православным храмом в мире после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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