Лауреатом двух наград премии HR TECH AWARD стала торговая сеть «Пятёрочка»

Гран-при - в номинации «HR TECH-проект года» за реализацию платформы обратной связи для сотрудников, а в направлении «HR TECH-продукт года» за проект «Личный кабинет сотрудника» - почетное «серебро».

«Мир стремительно меняется. Новые технологические решения уверенно входят в повседневную жизнь, делая её удобнее, - отметила победу директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина. - Для формирования новой среды взаимодействия работника и компании были разработаны обе платформы. В процессе создания для нас было принципиально учесть максимальное количество потребностей сотрудников, чтобы они имели доступ к сервисам, находясь в любой точке страны, а также с любого устройства. Мы хотели избежать трудоемких и длительных операций традиционных HR-процессов, оптимизировать бумажный документооборот. Оба проекта были реализованы с учетом всех современных технологий, Это была серьезная работа по интеграции с корпоративными информационными системами. В итоге значительно упростился процесс коммуникации между сотрудниками и компанией, и была расширена линейка кадровых услуг, предоставляемых работникам. Сложность проекта заключалась в огромных масштабах: технологичные инструменты управления персоналом для более 200 000 сотрудников – это вызов для масштабирования. А дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс обеих платформ – обязательное условие успеха. Высокая экспертная оценка жюри подтверждает успешность реализации проектов».

Напомним, что премия HR TECH AWARD «Цифровая пирамида» учреждена в 2018 году Оргкомитетом Саммита HR-директоров России и СНГ. Она призвана способствовать распространению лучшего опыта управления людьми и поощрения компаний, которые внедряют передовые методы и технологии в области цифровизации бизнес-процессов.

В этом году награждение лауреатов состоялось в рамках VIII Форума по цифровой трансформации сферы управления человеческим капиталом «HR TECH FORUM & AWARD 2020». Он впервые прошел в онлайн-формате.

Платформа обратной связи для сотрудников торговой сети «Пятёрочка» представляет собой удобную эргономичную систему проведения опросов. Это позволяет иметь регулярную обратную связь и корректировать работу всех функций на ее основе. Благодаря такой реализации внутреннего инструмента исследований для сбора обратной связи повысился уровень конверсии прохождения опросов сотрудниками. Кроме того, удалось сократить бюджет на внешние исследования. Также сотрудники компании отмечают увеличение уровня удовлетворенности внутренними коммуникациями.

Ключевыми же результатами проекта «Личный кабинет сотрудника» стали: автоматизация ключевых HR-сервисов (планирование и перенос отпусков, учет рабочего времени, табелирование, ознакомление с локальными нормативными актами, изменение персональных данных, заказ справок и другие), снижение доли бумажных кадровых документов, увеличение скорости оказания HR-сервисов и повышение уровня удовлетворённости HR-сервисами.