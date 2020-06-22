Мишустин поручил как можно быстрее «оцифровать» чиновников

Вся система госуправления в стране должна перейти в «цифру». Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Долгие переписки (между ведомствами, - Ред.), неэффективная обработка информации должны уйти в прошлое, - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что введение информационных технологий упростит работу ведомств и ускорит взаимодействие между ними. Во всех министерствах уже назначены IT кураторы.

- Чем скорее мы проведем цифровую трансформацию, тем скорее люди увидят положительный эффект при взаимодействии с государственными органами, - заявил Мишустин и поручил кабмину «поднажать» в этом направлении.

Мишустин также рассказал, что правительство упрощает предоставление ряда госуслуг. Премьер подписал постановление, по которому в 2020 году порядок получения гражданами государственных и муниципальных услуг меняется.

- Хотя ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, необходимо продолжать делать все, чтобы обезопасить людей, - заметил Мишустин.

В частности, в постановлении говорится, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, куда граждане обращаются чаще всего, смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.

Мишустин также рассказал о поддержке предприятий в период пандемии. На субсидии компаниям малого и среднего бизнеса из числа наиболее постаравшихся отраслей, при этом сохранившим в штате 90 процентов сотрудников, правительство уже выделило более 81 миллиарда рублей.

- Сегодня выделим еще свыше 23 миллиардов рублей. Распоряжение правительства подписано, - сообщил Мишустин.

При этом правительство продлило срок подачи заявлений на получение субсидии. Напомним, субсидия выплачивается в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника для компенсации затрат на сохранение занятости в апреле и мае. Теперь заявление о получении субсидии за апрель и май можно подать до 1 июля. Изначально по решению правительства заявления на субсидию за апрель предприниматели могли подать с 1 мая по 1 июня, а за май - до 1 июля. Продление объясняется тем, что правительство неоднократно расширяло перечень пострадавших отраслей.

Мишустин также сообщил, что в число наиболее пострадавших отраслей теперь включен пассажирский железнодорожный и водный транспорт. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте во время пандемии упал на 70 процентов. Как отметил премьер, ситуация критическая и нужно не допустить развала в железнодорожной отрасли.