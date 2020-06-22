2020-06-22T15:26:30+03:00
Экономика

Счетная палата проверила Минкавказ: деньги освоены, результатов нет

Ведомство принесло в бюджет в 10 раз меньше, чем должно было
Влад СМЕРТИН
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За все время существования «Корпорации развития Северного Кавказа» вложилась лишь в 10 проектов, хотя туристический потенциал региона неисчерпаем.За все время существования «Корпорации развития Северного Кавказа» вложилась лишь в 10 проектов, хотя туристический потенциал региона неисчерпаем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сразу оговоримся, что никакого Министерства по делам Северного Кавказа сейчас нет. Прошлый год стал последним для ведомства, оно было расформировано. Тем не менее аудиторы Счетной палаты покопались в документах министерства и выяснили, каков был результат его работы. Злоупотреблений или воровства не вскрылось, но толку от добропорядочной работы оказалось чуть.

Минкавказ должен был приносить в бюджет деньги. Ведь под его началом курорты Северного Кавказа и «Корпорация развития Северного Кавказа»: то есть планировались прибыли от туризма и развития бизнеса в регионе. В реальности выполнить удалось лишь десятую долю этих планов. Ведомство должно было перечислить в казну 204 млн рублей, а получилось только 24 млн. Для сравнения, по итогам 2018-го бюджет получил от Минкавказа в 25,4 раз больше денег!

- Такие показатели могут свидетельствовать о недостаточности мер, принимаемых Минкавказом для обеспечения поступления доходов в бюджет, - дипломатично выразилась аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А может, чиновники прознали, что их министерство планируют ликвидировать, и махнули на все рукой?

Что может быть проще, чем министерству перевести энную сумму подведомственной организации – «Корпорации развития Северного Кавказа» КРСК. Наверно, ничего. Вот и красуются нарядные 100% исполнения ведомством обязательств в соответствующей графе отчетов.

Проблемы начинаются, когда с этими деньгами надо что-то толковое сделать. Как показал аудит, за все время своего существования КРСК вложилась всего в 10 проектов.

- В 2017 и 2018 году по всем целевым показателям результативности бюджетных инвестиций фактическое исполнение составило ноль, - констатирует Светлана Орлова. – Лед тронулся только в прошлом году, когда заработали 3 профинансированных проекта, было создано 438 рабочих мест. Таким образом, 100-процентное исполнение Минкавказом своих обязательств не обеспечило достижение целей, ради которых инвестиции и осуществлялись. А деятельности КРСК как института развития можно признать неэффективной.

Но, пожалуй, главное направление работы министерства – это Госпрограмма по развитию Северного Кавказа. Тут аудит показал интересные тенденции. Например, в Чечне расходы ведомства составили 100% от планировавшихся, а результат нулевой. Так и написано в отчетах – 0%. В Ингушетии такая же картина, но там для нулевого результата потребовалось «всего» 98,8% расходов. По всем северокавказским регионах в целом деньги также расходуются быстро – 97,4%. Но достигнуто меньше половины показателей, которые предусматривает госпрограмма.

- Невыполнение показателей обусловлено отставанием от графиков инвестпроектов, как в части привлечения инвестиционных ресурсов, так и в части строительства, реконструкции или приобретения оборудования для объектов, - считает Орлова.

Остается верить, что государственные деньги не растают, как снег в предгорьях Кавказа весной, а принесут результат. Хоть и с опозданием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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