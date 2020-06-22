2020-06-22T14:44:27+03:00
Умные вещи

С помощью жестов снимать клипы теперь сможет каждый пользователь ВКонтакте

Кроме того, в разделе появились новые спецэффекты
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Снимать клипы ВКонтакте теперь сможет каждый пользователь.Снимать клипы ВКонтакте теперь сможет каждый пользователь.
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Снимать клипы ВКонтакте теперь сможет каждый пользователь. Чтобы начать запись, достаточно открыть камеру в разделе «Клипы» и показать жест. Авторов ждут десятки AR-эффектов: например, можно движением рук разгонять тучи или делать фотоколлажи, а также показывать жесты на скорость или отправлять зрителям сердечки.

К запуску съёмки клипов для всех пользователей Команда ВКонтакте подготовила новые спецэффекты, которые также управляются жестами. Среди них — возможность заменить надоевшие в самоизоляции стены динамическим виртуальным фоном.

Также в клип легко добавить любимый трек из музыкального каталога или виртуальную маску. Всё это позволяет авторам создавать увлекательные разнообразные ролики без многочасового монтажа и профессионального оборудования — нужен лишь смартфон и приложение VK.

Функция съёмки клипов уже появилась у части пользователей в последней версии мобильного приложения, а всем станет доступна в ближайшие дни. Позже публиковать видео в «Клипах» можно будет и от имени сообществ.

Марина Краснова, директор по продукту, руководитель контентной платформы ВКонтакте:

«Платформа AR-эффектов, объединённая с управлением жестами, даёт каждому возможность прославиться, создавая качественный видеоконтент в формате FullHD. Уже сейчас мы видим, что зрителям нравятся клипы: средняя продолжительность просмотра растёт, а ролики быстро становятся виральными. Всего за две недели клипы привлекли внимание 36 миллионов человек и собрали 1,56 миллиарда просмотров. Пользователи поставили 62 миллиона отметок "Нравится" и оставили 700 тысяч комментариев, что говорит о высоком уровне их вовлечённости. Кроме того, у многих приглашённых авторов кратно увеличилось количество подписчиков ВКонтакте — это показывает, что с помощью клипов любой пользователь сможет стать популярным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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