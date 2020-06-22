2020-06-22T15:26:30+03:00
Экономика

«Где деньги, Зин?»: Богатство россиян оценили в 100 триллионов рублей

Но часть у олигархов, а часть в оффшорах. На простых граждан остаются «копейки»
Евгений БЕЛЯКОВ
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По данным Forbes, примерно треть нашего богатства находится в руках всего 200 богатейших соотечественников.По данным Forbes, примерно треть нашего богатства находится в руках всего 200 богатейших соотечественников.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Высокие цены на нефть в последние 20 лет позволили россиянам скопить хорошую кубышку. И речь не только о государственных резервах ЦБ и Минфина. С 1999 по 2019 год наше совокупное богатство увеличилось в 16 раз – с $0,1 до $1,6 трлн. Такой вывод делают в докладе «Мировое богатство 2020» эксперты компании Boston Consulting Group.

Частный капитал – это только финансовые активы: наличные деньги, средства на счетах в банках, акции, облигации и даже пенсионные накопления. Имущество (машины, квартиры и холодильники с телевизорами) в понятие капитала эксперты не включают. Естественно, больше всего сбережений у американцев, но их стремительно догоняют китайцы. На США и Поднебесную приходится почти 50% мирового богатства.

Примечательно, что капиталы россиян в последние 20 лет прирастали опережающими темпами. В «нулевые» годы рост был в несколько раз выше, чем в среднем по миру. А с 2014 по 2019 год замедлился до 12% в год, но все равно вдвое опережал другие страны.

По мнению экспертов, на то есть две причины. Во-первых, ставки по депозитам в нашей стране уже много лет опережают инфляцию. И даже покрывают периодическую девальвацию. Поэтому россияне предпочитают копить, а не тратить. Во-вторых, за 20 лет резко выросло состояние владельцев крупных компаний и частных инвесторов. Котировки многих ценных бумаг за это время подскочили в десятки и даже сотни раз.

Прочитав эти строки, обыватель привычно скажет: «Где деньги, Зин?». Неужели американские эксперты любят играть со статистикой так же, как и отечественный Росстат? Отнюдь. Если переводить в рубли, то общее богатство россиян оценивается в 99 трлн рублей. В среднем выходит по 685 тысяч рублей на человека. Но это в среднем. Вместе с ростом капитала в России росла и диспропорция между доходами богатых и бедных.

По данным Forbes, примерно треть нашего богатства находится в руках всего 200 богатейших людей России. Это владельцы крупных компаний, созданных еще при СССР. А если взять всех долларовых миллионеров, то им принадлежит почти 60% частного капитала в стране. И таких людей, тоже немного. По данным Global Wealth Report, всего 250 тысяч человек, или 0,17% населения страны.

При этом, как недавно выяснили социологи из Национального агентства финансовых исследований, у 60% россиян вообще нет никаких сбережений. А уж акций и облигаций и подавно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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