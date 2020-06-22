Частное богатство россиян выросло в 16 раз за 20 лет

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:57:54+03:00

Объём частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Объём частных финансовых состояний россиян за последние 20 лет вырос в 16 раз - с 0,1 триллиона долларов до 1,6 триллиона долларов. 40% богатства находится в руках тех, кто обладает более 100 миллионов долларов. Однако в будущем этот рост замедлится, сказано в исследовании консалтинговой компании BCG "Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO".

Состояние россиян выросло на 13,5% за 1999 - 2014 годы, затем до 2018 года рост замедлился до 11,7%, а к 2019 снизмлся ещё до 10,4%.

В Восточной Европе доля богатства россиян за 20 лет выросла с 24,8% до 44%, а глобальный показатель частного богатства за те же 20 лет вырос втрое до 226 триллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU