2020-06-22T19:38:48+03:00
Спорт

Беременная Яна Кудрявцева и посвятившая себя науке Мария Лопатова: Жены спортсменов разделись

Супруги Дмитрия Кугрышева и Андрея Кириленко показали себя во всей красе
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Мария Лопатова — жена президента РФБ Андрея КириленкоМария Лопатова — жена президента РФБ Андрея КириленкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Российская гимнастка Яна Кудрявцева, супруга хоккеиста Дмитрия Кугрышова, которая в настоящее время ждёт ребёнка, опубликовала на своей странице фотографию, где она одета в прозрачное нижние бельё.

«Грею счастье внутри», — подписала она фото.

kudryavtseva_ykudryavtseva_y
Грею счастье внутри
40415 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но не всем болельщикам понравилась такая откровенность.

«Мы и так знаем о её беременности. Зачем фото, не понимаю!?» - осуждают Яну.

Напомним, что тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в 2017 году завершила карьеру, в 2018 году вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева (выступает за «Салават Юлаев»), а вскоре родила ему дочку Еву.

Мария Лопатова — жена президента РФБ Андрея Кириленко (экс-супруга рыжего Иванушки) поделилась откровенным снимком со своими подписчиками в соцсетях. На своей странице в Инстаграм 46-летняя Мария выставила свое фото, на котором она вообще без одежды.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конёк! Кстати, тело и органы и тоже «завещала» науке», — написала под снимком Мария.

Вскоре из Инстаграм она фото удалила.

Впрочем, и раньше она не стеснялась показывать свою фигуру.

В семье Андрея Кириленко и Марии Лопатовой четверо детей- три сына - Федор, Степан, Андрей и дочь Александра, которую они удочерили в 2009 году.

Любопытно, что Яна Кудрявцева дочь олимпийского чемпиона-1992 пловца Алексея Кудрявцева, а Мария Лопатова дочь знаменитого баскетболиста Андрея Лопатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Оренбург 21 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Оренбург 21 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Apple продемонстрировала новый iOS 14
Парк «Зарядье» в Москве не откроют в запланированный срок
Зеленский не поехал бы на Парад Победы даже по приглашению Кремля
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн
Трамп назвал предстоящие выборы «самыми сфальсифицированными» за всю историю США
Названа дата церемонии вручения "Золотой глобус"
На бесплатное питание младшеклассников в 2020 году потратят 22, а в 2022 - 44 млрд рублей
Путину показали портрет и биографию его отца в архиве музея «Дорога памяти»
Объявлен длинный список премии «Просветитель.Digital»
Будет ли Ефремов играть в спектаклях «Современника», рассказал директор театра
Синоптики рассказали, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Эксперт: уровень безработицы сократится во второй половине 2020 года
Какие ограничения останутся обязательными в Москве, рассказал Сергей Собянин
Футболистов ЦСКА к следующей игре не будет готовить Виктор Ганчаренко
Пожар на станции "Мирный" в Антарктиде: сгорели лаборатории
Голикова: коронавирус сплотил правительство Мишустина
Защита по делу о Boeing MH17 высказалась за включение России в следственную группу
Эксперт объяснил увеличение богатства россиян
Опубликована новая часть «разговоров Порошенко и Байдена»