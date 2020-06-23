Умер режиссер фильмов «Бэтмен и Робин», «Клиент», «Коматозники», «Призрак оперы» и «С меня хватит!»

Картины Джоэла Шумахера должны прекрасно помнить киноманы, чья молодость пришлась на эру пиратских кассет, вэхаэсок, куда записывалось для экономии сразу по два фильма. Шумахер снимал кино очень крепкое и очень зрительское.

«Коматозники» (1990) - история о медиках, которые ставили на себе рискованные эксперименты, чтобы установить, есть ли жизнь после смерти. «Умереть молодым» (1991) - мелодрама о сиделке Джулии Робертс, у которой вспыхивает любовь с больным лейкемией пациентом. «Клиент» (1994) - триллер по роману Джона Гришэма про одиннадцатилетнего мальчика, который стал свидетелем самоубийства юриста, работавшего на мафию; перед смертью тот рассказал парнишке кое-что очень важное, и теперь за мальчиком все охотятся, а спасает его адвокат Сьюзен Сарандон.

Эти фильмы активно смотрели и обсуждали в первой половине 90-х и в США, и в России; это время и было для Джоэла Шумахера золотым.

Вообще он начинал работать в модной индустрии, но потом понял, что кино привлекает его больше. Шумахеру было больше 30, когда он попробовал писать сценарии для мюзиклов и комедий, таких как «Волшебник» (1978), вольное переложение «Волшебника из Оз», в котором сыграли Дайана Росс и Майкл Джексон. В 1981 году он снял свой первый фильм в качестве режиссера - фантастическую комедию «Невероятно съежившаяся женщина».

Уже третий и четвертый его фильмы - молодежная мелодрама «Огни святого Эльма» (1985) и опять-таки молодежный ужастик «Пропащие ребята» (1987) - стали хитами: в американских статьях об уходе Шумахера именно их сейчас вспоминают первым делом. А в 1993-м вышел его главный, возможно, фильм, «С меня хватит!» (в оригинале он назывался «Падение», Falling Down) - смесь триллера, социальной драмы и черной комедии, в которой вконец озверевший от жизни Майкл Дуглас брал бейсбольную биту и начинал крушить вокруг все, что его не устраивало. Картина попала в конкурс Каннского кинофестиваля, и некоторые восхищенные критики в России назвали Шумахера гением (другим, не столь экзальтированным, сюжет напомнил монолог Жванецкого: «Я хочу купить танк. Хорошо въехать на базар и через щель спросить: "Скоко-скоко?»)

Сразу вслед за этой картиной Шумахер снял два фильма о Бэтмене, в которых гениальностью точно не пахло. Он ушел от макабрического романтизма Тима Бертона, снявшего два первых блокбастера о крылатом супергерое, и превратил комиксы на экране в разноцветный, разнузданный балаган.

«Бэтмен навсегда», в котором Вэл Килмер сыграл Человека-летучую мышь, Джим Кэрри - Загадочника, а Томми Ли Джонс - Двуличие, умудрился стать самым кассовым фильмом 1995 года в США. Но «Бэтмен и Робин» (1997) с Джорджем Клуни, Умой Турман и Арнольдом Шварценеггером в роли злодея мистера Фриза, похожего на большой прозрачный синий холодильник, прошел в прокате средне и был встречен единодушным улюлюканьем критиков. По итогам голосования читателей британского журнала Empire он даже был назван худшим в истории кино. Понадобилось девять лет, чтобы зрители забыли об этом колоссальном фиаско и Бэтмен смог вернуться на экраны в фильмах Кристофера Нолана.

Шумахер потом оправдывался, говорил, что это студия требовала от него сделать «Бэтмена» детским фильмом, и что сам он предпочел бы снять кино посерьезнее. И следующий фильм, «8 миллиметров», был серьезнее некуда: герой Николаса Кейджа в нем сталкивался с миром изготовителей «снаффа», жестоких порнофильмов, в которых людей по-настоящему пытают и убивают перед камерой. Потом он снял «Без изъяна» (трагикомедию о перенесшем инсульт гомофобе Роберте Де Ниро, который вынужден брать уроки пения у трансгендера Филиппа Сеймура Хоффмана), драму о вьетнамской войне «Страна тигров», триллер «Телефонная будка», в котором Колин Фаррелл оказывался на прицеле у снайпера…

Но с годами его фильмы привлекали все меньше и меньше внимания. Последним настоящим хитом Шумахера можно назвать «Призрак оперы» (2004) - пышную экранизацию знаменитого мюзикла с Джерардом Батлером в роли того самого призрака, стращающего сотрудников парижского оперного театра. Ну, а самый последний фильм, «Вторгнувшиеся» (в российском прокате переименованный во «Что скрывает ложь»), триллер с Николь Кидман и Николасом Кейджем, вышел в 2011 году и был встречен довольно кисло - после чего Шумахер добровольно ушел на творческую пенсию.