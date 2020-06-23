ЦСКА к ближайшему матчу будет готовить Сергей Овчинников

После разгромного поражения от «Зенита» (0:4) главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об отставке. Ничего не предвещало такого поворота событий, ведь только в мае белорусский специалист продлил контракт с армейским клубом до окончания следующего сезона. Дела у ЦСКА шли средне, о чемпионстве давно никто не думал, но за зону еврокубков команда держалась крепко.

И тут случилась катастрофа с «Зенитом». Гончаренко после матча не стал участвовать в видео конференции, что уже считается нарушением регламента. Помощник главного тренера Сергей Овчинников сообщил, что Виктору Михайловичу стало плохо, у него подскочило давление.

А потом просочилась информация, что Гончаренко написал заявление об уходе. Но клуб не спешит расставаться со специалистом и придерживается первоначальной версии.

«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», - говорится в официальном заявлении красно-синих.

Пикантность ситуации заключается в том, что в «Динамо» несколько человек заболели коронавирусом, и их предыдущий матч с «Краснодаром» перенесли на июль. Что будет с этой игрой – непонятно. Дат для переноса в скомканном календаре уже не осталось, так что «Динамо», как и «Ростову», возможно придется играть молодежным составом.

Кстати, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин, комментируя тот скандальный матч в Сочи, сказал в интервью «КП», что на месте тренеров «Сочи» он бы тоже выпустил молодежку. Кстати, может быть именно так и стоит поступить «Динамо» с ЦСКА - сыграть 27 июня, в субботу, на «ВТБ Арене» молодежными составами. Одни подлечат своих футболистов. Другие пока потренируются, а их тренер Гончаренко успокоится и вернется к работе.

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