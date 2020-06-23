2020-06-23T15:55:04+03:00
Пресс-релизы

В ЦДМ на Лубянке возобновили работу «Гастрогалерея» и фудкорт

Свои двери для посетителей уже открыли 95% арендаторов ТЦ, которые работают с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора
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В ЦДМ на Лубянке возобновили работу «Гастрогалерея» и фудкорт.В ЦДМ на Лубянке возобновили работу «Гастрогалерея» и фудкорт.
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Сегодня, 23 июня, в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» (собственник – компания «Галс-Девелопмент») возобновили работу кафе и гастрономические корнеры в зоне «Гастрогалереи» и на фудкорте. Свои двери для посетителей уже открыли 95% арендаторов ТЦ, которые работают с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.

«Гастрогалерея» — это уникальное гастрономическое пространство в центре исторической Москвы, объединившее в себе самые популярные кухни мира на любой вкус. Здесь представлены греческая кухня «Порто Миконос Гриль», грузинская кухня «Гамарджоба, Генацвале!», сингапурская кухня Chop Eat, корейская кухня Tom-yam, гавайская кухня Poke House, американские макароны с сыром Mac & Cheese, вьетнамское кафе Bô , израильская кухня Bright Israeli Grill, «Шаурма-ма», кондитерская «Любовь и сладости» и др. На территории фудкорта на 6-м этаже работают 12 ресторанов быстрого питания. Среди них McDonald's, KFC, «Теремок», Burger King, «Крошка Картошка», Krispy Kreme и другие.

«Гастрогалерея» — это уникальное гастрономическое пространство в центре исторической Москвы, объединившее в себе самые популярные кухни мира на любой вкус.

«Гастрогалерея» — это уникальное гастрономическое пространство в центре исторической Москвы, объединившее в себе самые популярные кухни мира на любой вкус.

«Мы очень рады, что снова можем встречать наших гостей не только в многочисленных магазинах, но и в разнообразных кафе. «Гастрогалерея» - настоящая изюминка нашего «Центрального Детского Магазина». Здесь можно устроить своеобразное путешествие вокруг света, попробовав великолепные блюда и напитки из самых разных уголков мира. Уверены, что здесь каждый откроет для себя что-то новое и удивительное», – рассказывает Светлана Мазур, вице-президент компании «Галс-Девелопмент».

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» вновь открыл свои двери после длительного режима самоизоляции 1 июня, в Международный день защиты детей. Для посещения гостей были открыты более 100 магазинов одежды, канцтоваров и подарков, товаров для новорожденных и будущих мам, игрушек и др. 9 июня к вновь открытым арендаторам также присоединились салоны красоты Nail Sunny, NGB Studio и Воображуля.

В ЦДМ усилен режим дезинфекционной обработки поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для обеспечения социального дистанцирования в общественных зонах нанесена специальная разметка – вблизи лифтов, эскалаторов, киосков, банкоматов, стойки информации и на смотровой площадке. Оформление информационных носителей, напоминающих о соблюдении дистанции, выполнено в игривой манере по мотивам борьбы супергероев с вредителями. На входах работают вендинговые аппараты по продаже средств индивидуальной защиты – масок, перчаток и антисептиков. На текущий момент закрытыми остаются зоны индустрии развлечений и спортивная студия.

За время приостановления работы все арендаторы выступили активными участниками онлайн-торговли. В свою очередь, ЦДМ реализовал ряд проектов в дистанционном формате. Так, регулярно проводились спортивные занятия «Нескучный фитнес с ЦДМ» при поддержке школы будущих мам ОЛАНТ. Успешно был реализован «Тетрис-флешмоб от ЦДМ». В конце апреля был запущен сериал «Одни в ЦДМ», также был проведен розыгрыш с призами «Недетское фото ЦДМ».

Подробная информация о магазинах и мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте https://cdm-moscow.ru/ и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.

ИСТОЧНИК KP.RU

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