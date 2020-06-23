2020-06-23T16:24:48+03:00
Умные вещи

В Клипах ВКонтакте проходят челленджи про выпускные от Басты, Моргенштерна и других звёзд

Победители получат призы
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Победители получат призыПобедители получат призы
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В «Клипах» ВКонтакте запустились челленджи к выпускным с участием популярных музыкантов. Будущие студенты претендуют на подарок от Моргенштерна, танцуют под «Медлячок» Басты и показывают праздничные наряды под песню «Пустите меня на танцпол».

Один из челленджей — #выпускнойCadillac — запустил блогер и музыкант Моргенштерн. Он предложил снимать любые клипы под его новую песню Cadillac и не сдерживать фантазию. Автор ролика, который наберёт много отметок «Нравится» и приглянётся самому Моргенштерну, получит от него персональный подарок. Какой именно — исполнитель пока держит в секрете, однако обещал нечто впечатляющее. Победитель будет выбран вечером 24 июня среди выпускников 2020 года.

В другой акции выпускники творчески показывают, в каком наряде они планируют отмечать праздник. Чтобы выполнить челлендж, нужно снять клип с песней HammAli & Navai «Пустите меня на танцпол» и поставить хештег #выпускнойlook2020. Команда ВКонтакте выберет самые качественные и креативные клипы — их авторы получат призы. За первое место — iPhone, за второе — iPad, за третье — AirPods, четвёртое и пятое — умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся. Итоги будут подведены не позднее 1 июля в сообществе «Клипы ВКонтакте».

Ещё один челлендж — #медлячок2020 — запустил Василий Вакуленко (Баста), хедлайнер онлайн-концерта «Основной выпускной». Под его песню «Медлячок» участники акции шутливо изображают выпускной танец, в котором вместо партнёра — то, что есть дома: например, кот, аттестат или плюшевый мишка.

Ранее ВКонтакте анонсировала «Основной выпускной» — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии. 27 июня выпускников поздравят кумиры: Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Зрители масштабного концерта смогут лично пообщаться с артистами и ведущими, а также выиграть самые разные подарки — от iPhone до умной колонки Капсула с голосовым ассистентом Маруся. Трансляция «Основного выпускного» начнётся в 18:00 в сообществе «Официальные страницы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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