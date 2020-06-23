2020-06-23T17:03:49+03:00
Общество

Валентина Терешкова на парад Победы пойдет вместе с внуком Андрейкой

Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского союза, считает, что он должен знать и помнить, за что отдал жизнь его прадед
Александр ГАМОВ@gamov1
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Валентина Терешкова на парад Победы пойдет вместе с внуком АндрейкойВалентина Терешкова на парад Победы пойдет вместе с внуком АндрейкойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 24 июня в Москве пройдет парад Победы, который должен был пройти 9 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Накануне события обозреватель «Комсомольской правды» созвонился с первой в мире женщиной-космонавтом, Героем Советского союза Валентиной Терешковой.

- Валентина Владимировна, как вы считаете, правильно ли, что, хоть и с переносом из-за пандемии, но все-таки мы проводим парад Победы?

Валентина Терешкова: «Парад нам очень нужен. Чтобы отдать честь ветеранам, вспомнить погибших, слезы вдов, матерей...»

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- Саша, ну, что ты! Как можно не проводить парад Победы? Он необходим. Не только для наших ветеранов, но и для нас, детей войны, которые пережили все ужасы военного времени и рыдания матери над похоронкой.

- У вас же папа на войне с финнами погиб?

- Да, мой отец погиб в финскую войну, она была накануне Великой Отечественной. И моя мать осталась вдовой в 26 лет, а отец погиб в 27. Я знаю, что такое слезы матери. Мы со старшей сестрой видели, как переживала наша мама, как она плакала, когда брат вернулся с фронта Великой Отечественной. А отца уже не было...

Мы, дети войны, знаем, что такое голод, когда в доме есть нечего. Надеть нечего. Через это мы все прошли. Ну, как можно не без парада Победы? Это и в память о них, моих родителях.

- Вы пойдете на Красную площадь?

- Обязательно! Я пойду и беру с собой младшего внука, Андрейку. Он у нас скрипач.

- Помню такого.

- Мы пойдем. Ну, как не пойти? Я даже не знаю, почему ты такой вопрос задаешь.

- Про вас я заранее знал, что вы ответите. Но по этому поводу разные мнения есть. Я слышал от молодых, что, мол, ни к чему бряцать оружием на парадах.

- А вот пусть они увидят ветеранов, которые прошли войну. Их осталось совсем мало. И это - напоминание о том, через что прошла наша страна. И какой ценой заработана свобода и независимость нашего государства. Обязательно! Это хороший урок.

- Урок и для вашего Андрейки, я правильно понял?

- Конечно. Он должен помнить своего прадеда, отдавшего жизнь за страну, и всех воинов Великой Отечественной, отстоявших свою Родину.

- Он музыку Великой Отечественной знает?

- С удовольствием подбирает и играет песни военных лет. Мы поем, а он нам подыгрывает. И «Темную ночь», и «На позицию девушка провожала бойца». А еще прекрасную песню из фильма «Офицеры». Да. Что осталось от них? Трава и…

- Память.

- Да, Саша, память! Мы соберемся с друзьями и сходим поклониться павшим бойцам.

- У космонавтов какая традиция?

- Понимаешь, у космонавтов эта традиция, как у всего народа. Помянуть и выпить за Победу. По полной, от души. И поздравить нас всех с этим великим событием – Победой над фашизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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