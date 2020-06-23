Открылся предзаказ на новые ноутбуки ASUS ZenBook

Компания ASUS запустила предзаказ на ноутбуки обновленной линейки ZenBook 13 и 14. Самые первые покупатели, успевшие оформить заказ до 2 июля, получат подарок – годовую подписку на все сервисы Microsoft 365, включающую не только пакет офисных программ, но и 1 терабайт в облачном хранилище данных.

Главная отличительная черта линейки ZenBook – это тонкость и легкость при высокой производительности. В этом ноутбуки ASUS могут составить серьезную конкуренцию продукции Apple. Например, новый ZenBook 13 с диагональю 13,3 дюйма при толщине в 13,9 миллиметра весит чуть больше кило – 1,07 килограмма. При этом за сохранность устройства можно не переживать: ноутбук заключен в прочный металлический корпус. К слову, обновленная линейка сохранила фирменный дизайн ZenBook в виде концентрических кругов на крышке, но пополнилась двумя цветовыми решениями – глянцевым серым и матовым сиреневым оттенками.

Несмотря на малую толщину, ноутбуки ZenBook могут похвастаться полным набором портов подключения – это два порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 и быстрой подзарядки, а также переходник на полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A и слот для карты памяти microSD. Запаса батареи хватит почти на 22 часа работы, а в случае чего, подзарядить ноутбук можно даже от портативного аккумулятора.

В целом, ноутбуки ZenBook 13 и 14 – это отличный вариант для тех, привык носить свой собственный девайс на работу и на учебу, а также для путешественников. Производительности устройства достаточно и для отдыха, и для профессионального использования: новая линейка ASUS работает на процессорах Intel Core последнего, 10-го поколения. А большой объем оперативной памяти – до 32 гигабайт – позволит без проблем и подвисаний работать сразу с несколькими приложениями в многозадачном режиме.

В продажу новые ZenBook поступят уже в июле. Оформить предзаказ на ноутбук можно в официальном интернет-магазине ASUS https://ru.store.asus.com/m365_ux325.