2020-06-23T19:12:30+03:00
Экономика

Льготную ипотеку расширят на более дорогое жилье: до 12 миллионов в столицах, до 6 миллионов — по стране

Увеличить потолок возможной суммы кредита предложил президент Владимир Путин во время телеобращения 23 июня
Елена ОДИНЦОВА
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Программа льготной ипотеки на покупку новостройки заработала с конца апреляПрограмма льготной ипотеки на покупку новостройки заработала с конца апреляФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Льготную ипотеку надо распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных агломерациях — Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн. Такое предложение выдвинул президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам 23 июня.

Программа льготной ипотеки на покупку новостройки со ставкой не выше 6,5% заработала с конца апреля. Сейчас по ней можно взять кредит в размере до 3 миллионов рублей в большей части регионов, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 миллионов.

Программа оказалась крайне популярной — по данным на 10 июня, банками было получено уже около 170 тысяч заявок. Впрочем, по оценкам риэлторов, «потолок» суммы кредита все же ограничивал возможности программы. Скажем, для московского региона 8 млн рублей— хорошая сумма для новостройки в области. Если же речь идет о столице в границах МКАД и квартире побольше однокомнатной, возможных вариантов маловато.

-Нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья, - заявил президент. - В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку новостройки под 6,5%, как предполагается, будет действовать до 1 ноября. Большой ее плюс — в отличие от других действующих у нас льготных ипотечных программ — воспользоваться ею могут все категории населения. Не надо обязательно иметь двоих детей или желать переехать на село или Дальний Восток. Единственное важное ограничение — ссуду дадут на покупку именно новостройки, на вторичное жилье программа не распространяется.

Обращение Путина к россиянам.Глава государства расскажет об итогах борьбы с коронавирусом и положением дел в стране

ИСТОЧНИК KP.RU

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