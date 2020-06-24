2020-06-24T16:23:20+03:00
Общество

Лена Летучая проверила безопасность участков для голосования

Есть ли риск для избирателя?
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Елена Летучая лично проверила, чем рискует избиратель, который придет голосовать по поправкам в Конституцию.Елена Летучая лично проверила, чем рискует избиратель, который придет голосовать по поправкам в Конституцию.Фото: Youtube
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23 июня на YouTube появился видеоролик с названием «Безопасный выбор». Одноразовая маска на лице, руки в перчатках… Бывшая ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая во всеоружии проверяет чем рискует избиратель, который придет голосовать по поправкам в Конституцию. В конце концов, не так давно прошел пик пандемии и люди до сих пор боятся заболеть.

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно несколькими способами: лично на избирательном участке, на дому и дистанционно. Причем, 1 июля – это заключительный день личного голосования, а начнется плебисцит с 25 июня.

«Все, кто подал заявления заранее и высказали свои пожелания, их приписали к какому-то участку, они могут прийти на участок не только 1 июля, но и в любой другой день», — пояснила телеведущей глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. После чего на участке лично разъяснила меры безопасности, которые обязаны выполнять все участники избирательного процесса.

На участке пришедшие голосовать встают на дезинфицирующий коврик, им измеряют температуру. После чего им выдают индивидуальный набор, куда входят маска, перчатки и ручка. Паспорт можно не передавать представителю избирательной комиссии, а показать дистанционно. При этом необходимо будет приспустить маску, чтобы было ясно, что это ваш документ. На участках обязательно необходимо соблюдать дистанцию в полтора-два метра.

Голосование на дому также проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности: после дезинфекции двери, в масках, перчатках; герметично закрытый пакет с бюллетенем вешают на ручку двери – как видим, контакта с жильцом фактически не происходит.

Наблюдатели будут присутствовать на всех этапах избирательного процесса: на сегодня их зарегистрировано больше 300 тысяч. Рекордное количество – вдвое больше, чем на последних выборах президента России!

«Наблюдателей будет беспрецедентно много, - пояснил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Максим Григорьев. – Наши наблюдатели проверяют, сделана ли дезинфекция, выдаются ли голосующим и членам участковой комиссии средства индивидуальной защиты, сделано ли разведение потоков и соблюдается ли социальная дистанция?.. И если видим, что где-то что-то не учтено, общественная палата региона выходит на комиссию и сразу стараются скорректировать этот вопрос».

Насколько это действенные меры? За время пандемии выборы проходили во Франции, Канаде, Австралии, Германии, Польше, Южной Корее – минимум в 11 странах. Эксперты считают, что Россия по целому ряду направлений ушла далеко вперед

«Если будут соблюдены все перечисленные меры, то это безопасно», - резюмировал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, вирусолог Георгий Викулов.

Напомним, 1 июля – день всенародного голосования по поправкам в Конституцию, который объявлен выходным. Между тем голосование начнется уже 25 июня. Проводить процедуру в течение нескольких дней предложили в Центризбиркоме, чтобы сделать возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.

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