Правда и мифы о лечении "косточек" на ногах

Долгий период самоизоляции и ограничения в передвижении стали причиной обострения многих застарелых проблем со здоровьем. С выходом из карантина, наконец, стали возможны городские и загородные прогулки. Погода позволяет насладиться летом и походить босиком. Но часто этому мешает одна проблема, особенно знакомая женщинам, – «косточки» на стопах ноги.

«Косточка» на ноге или вальгусное отклонение – это наклон большого пальца от его естественного положения. Подавляющее большинство людей с этой проблемой – женщины. Дамы так любят покрасоваться на высоких каблуках и шпильках, регулярное ношение которых провоцирует изменение в суставах стопы, что порой превращаются в русалочку из сказки Андерсена, когда каждый шаг дается с болью. Быть может, стоит выкинуть туфли и надеть сланцы? Или решиться на операцию и избавиться от проблемы навсегда? О том, из-за чего на самом деле появляются «косточки» на ногах и как от них избавиться, «КП» рассказал врач травматолог-ортопед Пироговского Центра Михаил Вихтар.

«Косточки» на ногах и высокие каблуки

Действительно, одна из самых распространенных причин – ношение неудобной, плотной обуви. Это могут быть офисные туфли у мужчин и туфли на каблуке – у женщин. Неправильная обувь вызывает изменения, особенно, если к этому есть генетическая предрасположенность. Однако причин намного больше и они самые разнообразные. Это может быть наследственность, передающаяся из поколения в поколение слабость связок. Стопа может деформироваться из-за чрезмерной нагрузки на костную и мышечную системы организма, стать результатом занятий тяжелой атлетикой, последствием избыточного веса. Но отсидеться тут не получится. Если мы недостаточно ходим, мало нагружаем свои стопы, - это тоже приводит к их деформации.

Неврологические проблемы – еще одна причина патологии стоп. Например, у детей с ДЦП развивается дисбаланс мышц, при котором тонус мышц сгибателей и разгибателей разный. Поэтому одни мышцы на ногах перенапрягаются, много работают, а другие, им противоположные, ослабевают, ведь они часто не задействованы вовсе.

Летние шлепки - под запрет!

Как говорит врач-ортопед, сланцы – это главные враги для ног летом. В теплое время года нужно по-прежнему уделять внимание проработанности каркаса обуви, который отвечает за свод стопы, важно, чтобы у стопы была поддержка с внутренней стороны, той, где расположен большой палец. Нужно смотреть и на то, чтобы подошва не была слишком жесткой.

- Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком. Прекрасная идея – заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии. Это может быть йога, например, - считает врач-ортопед Михаил Вихтар.

Ортопедическе стельки – это дорого и недоступно?

Самый простой и эффективный вариант лечения при многих видах плоскостопия – это ортопедические стельки. Чтобы разработать индивидуальный дизайн, специалист исследует стопы, изучает особенности ходьбы, делает отпечаток стопы. Потом вся информация передается в специализированные фирмы.

Одну пару таких индивидуальных ортопедических стелек можно использовать для разной обуви. Главное – вытащить стельку заводскую, когда вы подбираете в магазине обувь, и примерять ее со своей ортопедической стелькой, с той, которую будете потом носить. В среднем такая стелька прослужит вам около года, производство вместе с консультацией стоит около 6 – 7 тыс. Некоторые модели стелек поддаются последующей корректировке, если через какое-то время стопа изменилась. А вот широко рекламируемые вкладыши под большой палец – не избавляют от проблемы. Они только позволяют справляться с текущими неудобствами.

Что эффективнее массаж или лечебная физкультура?

Один из самых эффективных методов безоперационного лечения – это лечебная физкультура. Тут придется поработать со специалистом, врачом-реабилитологом, чтобы подобрать программу. Тренировки предполагаются короткие, но регулярные – по 5 – 7 минут два раза в день.

- Лечебная физкультура дает даже больший результат, чем операция, если начинать ее вовремя и выполнять регулярно и точно, в соответствии с предписаниями врача, - говорит врач-ортопед Михаил Вихтар.

Комплекс упражнений направлен на работу мышц сгибателей-разгибателей голени и стопы. Это та группа мышц, которая поддерживает арку стопы. Ежедневные тренировки восстанавливают их тонус и дают необходимую нагрузку, чтобы предотвратить развитие плоскостопия.

- Очень полезно стоять на мысочках, разгибать и сгибать пальцы стопы по отдельности и поочередно, - продолжает эксперт. – Одно из упражнений – это разделение пальчиков, тут можно использовать платок, например, который пропускается между каждым пальчиком и оборачивается вокруг, получается такая змейка. Упражнения в комплексе простые, выполняются дома, спортивного инвентаря не нужно. В соцсетях можно найти видео тернировок, которые публикуют врачи-реабилитогоги и терапевты по всему миру. Такая зарядка позволяет защитить стопы от преждевременной деформации.

Массаж тоже может быть эффективен, но только в том случае, если причина плоскостопия – это воздействие проблем с позвоночником на динамику движения и походку. В таком случае массаж расслабит ущемленные нервы, создаст правильный мышечный каркас, тем самым снизив нагрузку на стопы. Это включит правильную биомеханику движения и изменит нагрузку на стопы. Однако уже сформировавшиеся деформации стопы массаж не исцелит.

ВАЖНО

Правда ли, что восстановление после операции долгое и сложное?

Оперативных методов лечения «косточек» на ногах разработано около 300 вариантов, от малоинвазивных, через проколы, до серьезных больших операций с использованием трансплантатов, больших металлических и титановых фиксаторов, и даже переноса сухожилий с одного места – на другое.

- Я не назову ни одну другую область человеческого тела, для которой было бы запатентовано такое множество хирургических методик, - говорит врач-ортопед Михаил Вихтар. - При операции деформация исправляется путем искусственного перелома, затем косточки фиксируются в нужном положении с помощью металлических винтов и пластин. Есть возможность использовать и биодеградируемые импланты, которые рассасываются.

После хирургического лечения «косточек» в среднем реабилитация занимает порядка двух месяцев. Подвижность у пациента во время реабилитации сохраняется, он все может делать самостоятельно.