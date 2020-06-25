Владимир Машков возобновил репетиции в «Табакерке»

Театр Олега Табакова, которым руководит Владимир Машков, 7 июня должен был выпустить на новой сцене на Сухаревской площади спектакль "И никого не стало...". Но случился коронавирус и самоизоляция. Сроки премьеры сдвинулись. Надолго ли? Неизвестно.

Фото: Ксения Бубенец. Кадры с репетиции спектакля "И никого не стало...".

Режиссер постановки - Владимир Машков. Эту пьесу Агаты Кристи написала по мотивам своего же романа "Десять негритят". Сюжеты во многом схожи, разница лишь в финале. Поэтому интрига будет сохраняться до конца спектакля даже для тех зрителей, которые хорошо помнят фильм Станислава Говорухина. Актеры, занятые в спектакле, заинтригованы не меньше. Для них пока загадка, какой будет сценография. Ее автор - известный скульптор Александр Рукавишников. Это его первая работа в театре. Художник по костюмам - Валентин Юдашкин.

Фото: Ксения Бубенец. Кадры с репетиции спектакля "И никого не стало...".

В ролях: Евгений Миллер, Борис Плотников, Аня Чиповская, Яна Сексте, Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Алена Лаптева, Сергей Беляев, Игорь Петров, Владислав Миллер. Кстати, отрывок из спектакля уже посмотрели первые зрители - мэр Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова.

Фото: Ксения Бубенец. Кадры с репетиции спектакля "И никого не стало...".

На старой сцене «Табакерки» на улице Чаплыгина первой премьерой сезона станет спектакль "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова в постановке Алены Лаптевой. В роли Сарафанова - Сергей Беляев. Бусыгина играет Артур Касимов, Сильву - Павел Шевандо.

Фото: Ксения Бубенец. Кадры с репетиции спектакля "И никого не стало...".

Сейчас актеры возобновили репетиции обоих спектаклей. Как сообщили в пресс-службе театра, работа идет в режиме, рекомендованном Роспотребнадзором. То есть актеры играют в масках. На сцену выходит одновременно не больше десяти человек.

Фото: Ксения Бубенец. Кадры с репетиции спектакля "И никого не стало...".

Пока остается открытым вопрос, когда зрители смогут увидеть спектакли. Ведь играть премьеру в полупустом зале (что и будет при шахматной посадке) не очень прикольно во всех смыслах, включая финансовые.