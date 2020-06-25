Общественный штаб: проверка подтвердила подлинность всех голосующих онлайн по поправкам в Конституцию РФ

Накануне этой даты колл-центр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве провел проверку перечня зарегистрированных на участие в электронном дистанционном голосовании. В рамках проверки специалисты провели выборочный обзвон зарегистрированных в системе москвичей.

Операторы проверяли корректность реестра, одновременно осуществляя информационную поддержку и разъясняя в случае необходимости нюансы процесса дистанционного голосования. В рамках процедуры специалисты Общественного штаба связались с 4 511 участниками голосования. Это свыше 90% респондентов – в общей сложности предполагалось обзвонить 5 тыс. номеров участников. Все респонденты подтвердили, что самостоятельно подали заявление на электронное голосование и получили соответствующее подтверждение по СМС или e-mail. При этом 233 человека отказались ответить на вопросы, до 256 не удалось дозвониться.

Участие в обзвоне также приняли первый заместитель руководителя Общественного штаба Вадим Ковалев и руководитель штаба по наблюдению за электронным голосованием Владимир Чернецкий. Они самостоятельно совершили несколько звонков москвичам по случайно выпавшим номерам из пятитысячной выборки, чтобы удостовериться в чистоте процесса и «уточнить, живые ли это люди, получили ли они информацию, подавали ли они самостоятельно заявки». Как подчеркнул Владимир Чернецкий, «процесс обзвона совершенно открытый, абсолютно прозрачный, с независимыми контролерами. То есть все наблюдатели, официально зарегистрировавшиеся в Центральной избирательной комиссии или в Общественном штабе, могли принять участие».

Проверка подтвердила подлинность всех онлайн-голосующих. Как объяснил Вадим Ковалев, смысл обзвона заключался в необходимости «старым, оффлайновым методом проверить, чтобы удостовериться в чистоте процесса: уточнить, живые ли это пользователи, подавали ли они самостоятельно заявки». «В целом процесс регистрации в системе онлайн-голосования не вызывал нареканий. Вопросы задавали уточняющие – и мы в справочном режиме, в режиме помощи, на них отвечали», - добавил Владимир Чернецкий.

Стоит отметить, что это далеко не первая проверка реестра онлайн-голосующих. Данные паспорта, СНИЛС, почты, телефона и другие сверялись одновременно в нескольких ведомствах, в том числе в Пенсионном фонде, МВД, ЗАГС, ЦИК. Так, ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что в Москве около 24 тыс. человек не были допущены к электронному голосованию по правкам к Конституции РФ, тогда как более 1 млн смогут принять участие в онлайн-голосовании.

Напомним, в соответствии с решением Центральной избирательной комиссии РФ в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве организовано дистанционное электронное голосование. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ завершится 30 июня.