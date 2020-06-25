Как мы будем работать на удаленке: «Единая Россия» провела первые общественные слушания по поправкам в Трудовой кодекс

Представители профсоюзов и работодатели по всей стране обсуждают поправки в Трудовой кодекс, предложенные партией «Единая Россия». Изменения касаются условий дистанционной работы, которая стала широко применяться во время пандемии коронавируса. Первое общественное обсуждение законопроекта прошло 25 июня в Челябинске. Эксперты, региональные власти и депутаты областного парламента поддержали поправки, назвав их важными и необходимыми.

В дискуссии приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр труда Антон Котяков, первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев, ставший одним из авторов поправок, а также губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По мнению Антона Котякова, предложенные «Единой Россией» поправки являются своевременными и отвечают условиям текущей ситуации, когда дистанционная работа стала нормой. Министр труда подчеркнул, что сегодняшняя редакция Трудового кодекса уже не отражает ситуацию на рынке труда и нуждается в переменах.

Андрей Турчак напомнил о необходимости ускорить работу по обсуждению поправок в регионах. Все предложения по законопроекту должны быть собраны до 10 июля, чтобы их успели юридически оформить к 21 июля, когда депутаты Госдумы рассмотрят поправки в первом чтении.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить законопроект по поправкам в Трудовой кодекс. 1 мая глава партии заявил, что необходимо ускорить работу над документом. В итоге в первой редакции проект закона был готов уже через месяц, и 16 июня единороссы внесли его в Госдуму.

Представители партии предлагают закрепить в трудовом законодательстве три вида дистанционной работы: постоянную, временную и комбинированную. На временной удаленной работе сотрудник может работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». При комбинированной занятости человек может по очереди работать и из дома, и из офиса. Такие условия труда стали активно применяться во время режима самоизоляции, но при этом в Трудовом кодексе они не были закреплены.

Единороссы также предлагают урегулировать взаимоотношения работодателей и подчиненных во время дистанционной работы, закрепив правила оплаты труда (например, сверхурочные за переработку) и право сотрудников находиться офлайн. Изменения в ТК коснутся и электронного документооборота, который многие работодатели сейчас вводят наряду с бумажным.

В Финансовом университете при Правительстве РФ уже подсчитали, что изменения в трудовом законодательстве охватят около полумиллиона жителей России. Поправки, разработанные «Единой Россией», поддержали многие компании, в том числе операторы сотовой связи и банки. В этой сфере работа на удаленке особенно распространена: например, нет необходимости держать в офисах операторов колл-центров и менеджеров, отвечающих за связь с клиентами. Новые поправки закрепляют уже сложившийся порядок и четко прописывают права и обязанности работодателей и сотрудников на удаленной работе.

Прежде, чем Госдума рассмотрит поправки в первом чтении, «Единая Россия» представит их на суд экспертов — представителей работодателей и профсоюзов по всей стране. Для этого в регионах проводятся общественные слушания, привлекающие к обсуждению законопроекта широкий спектр специалистов из разных областей. Основная часть слушаний пройдет в июле. В некоторых регионах с учетом эпидемиологической обстановки их проведут в режиме видеосвязи.

После того, как поправки обсудят в профессиональном сообществе, их рассмотрят депутаты Законодательных собраний регионов. В «Единой России» рассчитывают, что полностью все предложения будут рассмотрены к осени, когда законопроект будет обсуждаться в Госдуме во втором чтении. Предполагается, что новые поправки вступят в действе уже с 1 января следующего года.